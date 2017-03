FIS anker Therese Johaug-dommen: - Hun er skuffet og lei seg

Det internasjonale skiforbundet (FIS) anker Therese Johaugs 13 måneder lange dopingutestengelse.

Det meldte FIS i en pressemelding tirsdag morgen.

«FIS mener sanksjonen er på et for lavt nivå, og den gjenspeiler ikke det faktum at utøveren Therese Johaug ikke klarte å se doping-advarselen i rødt, som var skrevet på pakken. Dette til tross for at medisinen var ukjent for henne og ble kjøpt i et fremmed land. Av den grunn har FIS valgt å anke dommen,» skriver FIS i en pressemelding.

Det internasjonale skiforbundet er altså ikke er tilfredse med den 13 måneder lange utestengelsen.

Skuffet og lei seg

Verken Johaugs advokat, Christan B. Hjorth eller manager Jørn Ernst, legger skjul på at de er skuffet.

– Vi er skuffet, og synes det er uforståelig. Domsutvalgets avgjørelse er streng, sammenlignet med rettspraksis, så jeg ser ingen grunn til hvorfor de anker, sier Hjorth til Aftenposten.

– Vi er skuffet. Vi hadde håpet at vi skulle sette en strek nå. Nå må vi bare forholde oss til det og avvente og se hva avgjørelsen i blir i CAS, sier Johaug-manager Jørn Ernst.

– Hvordan reagerte Therese på denne beskjeden?

– Hun er veldig skuffet og lei seg, sier Hjorth.

Domsutvalget i Norges Idrettsforbund ga Johaug en 13 måneders utestengelse. Med den straffen ville hun rekke OL i Pyeongchang med god margin. Men nå vil altså FIS ha en strengere straff.

– Hva vil det bety for henne om hun eventuelt skulle gå glipp av OL?

– Det ville jo vært en katastrofe, innrømmer Hjorth.

– Det betyr veldig mye. Men vi velger å ikke spekulere så mye i det ennå. Vi må avvente og se hva det endelig blir. Hvis det skulle skje, er jo ikke det hun ønsker. Det er dramatisk, sier Ernst.

Ankeadgangen i Johaug-saken * Både partene og Verdens antidopingbyrå (WADA), Den internasjonale olympiske komité (IOC) og Det internasjonale skiforbundet (FIS) har ankerett. Den som anker kan velge om anken over domsutvalgets avgjørelse skal gå til Norges Idrettsforbunds (NIF) appellutvalg eller rett til Idrettens voldgiftsrett (CAS) uten å gå via appellutvalget. * Ankefristen til NIFS appellutvalg er 14 dager etter at vedkommende har blitt kjent med avgjørelsen. Anken fremsettes for NIFS domsutvalg og sendes av domsutvalget sammen med sakens dokumenter til NIFS appellutvalg. Anken gir ikke utsatt iverksettelse med mindre ankeinstansen bestemmer det annerledes. * Fristen for å anke til CAS er 21 dager fra mottak av avgjørelsen. For WADA, IOC og FIS gjelder det imidlertid egne frister. * Senest 15 dager fra mottak av avgjørelsen har IOC og FIS rett til å anmode om kopi av saksdokumentene fra domsutvalget. Dersom anmodningen fra IOC eller FIS er gjort innenfor fristen på 15 dager, har disse en frist på 21 dager til CAS fra mottak av saksdokumentene. * WADA kan anke inntil 21 dager etter at de har mottatt saksdokumentene, eller inntil 21 dager etter at ankefristen til partene, IOC og FIS har utløpt. * 7. mars velger FIS velger å anke saken inn for CAS. Kilde: NIF.

IOC anket ikke - venter på WADA

Johaug selv, Antidoping Norge og Den internasjonale olympiske komité (IOC) har ikke villet anke saken. Domsutvalget reduserte Påtalenemnda i ADNs opprinnelige innstilling om 14 måneders utestengelse med én måned.

Therese Johaug testet positivt for det ulovlige stoffet clostebol, som hun fikk hun i seg ved bruk av kremen Trofodermin på en solbrent leppe under et høydeopphold i Livigno, i september 2016.

Utestengelsen gjelder fra 18. oktober i fjor. Det betyr at Johaug kan konkurrere igjen fra 18. november i år, dersom dommen fortsatt skulle bli stående. Hun har i så fall god tid på seg før OL i Pyeongchang i 2018. Med ytterligere behandlingstid kan Johaug i ytterste konsekvens gå glipp av OL sesongen etter at VM i Lahti røk.

Verdens antidopingbyrå (WADA) kan også anke dommen.

WADA har til gode å si noe om når beslutningen deres rundt en mulig anke i Therese Johaug-saken skal foreligge. WADA har tre uker mer tid på seg enn Det internasjonale skiforbundet (FIS).