Ekspert skjønte lite av NRKs påfunn: – Det er bare tull!

Uenighet om norsk gullstatistikk.

– Dette er Norges 100. gullmedalje gjennom VM-historien, sa NRKs Atle Bjurstrøm.

– Derfor har vi laget disse gullmedaljene til dere, la han til, og henvendte seg til Norges stafettlag for kvinner: Maiken Caspersen Falla, Heidi Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Marit Bjørgen.

Det var stor stas da NRK feiret en historisk milepæl i TV-programmet «VM-kveld» fra Lahti torsdag kveld.

Hjemme i Oslo satt imidlertid idrettshistoriker Tom A. Schanke - blant Norges fremste eksperter på alt i krysningen av idrett og statistikk - og undret seg.

«Hvor har de 100 gullmedaljer fra?», undret Schanke.

– Utrolig mange faktafeil

Det var ikke bare NRK som nevnte statistikken. Også TV 2 og Aftenposten skrev at kvinnelagets stafettgull var Norges 100. VM-gull i langrenn.

– Siden NRK meldte dette mange ganger i løpet av dagen, tok vi for gitt at dette var riktig. Men vi burde naturligvis ha dobbeltsjekket dette, sier sportssjef i Aftenposten Eirik Fardal.

100-tallet spredde seg over hele Norge i løpet av torsdagskvelden.

Schanke fikk imidlertid ikke dette til å gå opp, og skrev en mail til Aftenposten om at dette faktisk var Norges 88. VM-gull.

– Det er fort gjort med feil, men det er så utrolig mye faktafeil i mediene, forklarer Schanke på telefon.

Talte med OL-gull

Idrettshistorikeren har imidlertid opparbeidet store databaser av statistikk, og til slutt kommer han til bunns i mysteriet. NRK hadde telt med 12 OL-gull i perioden mellom 1924 og 1980.

Å telle på denne måten er dessuten i tråd med det internasjonale skiforbundet (FIS) sine egne statistikker. I en lang periode fikk man nemlig dobbel gevinst av å vinne OL-renn i langrenn: både et OL-gull og et VM-gull.

– Da Tormod Knudsen tok OL-gull i Innsbruck i 1964, kom det en FIS-delegat bort og ga ham en verdensmestermedalje, forteller Schanke.

Når Aftenposten tar kontakt med redaksjonssjef i NRK Janne Fredriksen, bekrefter hun at tallene NRK viste til inkluderer OL-gull.

– Vi har forholdt oss til offisiell statistikk, forklarer Fredriksen i en tekstmelding.

– Vi er kjent med at det ligger OL-gull i den offisielle statistikken. Så lenge FIS har vurdert dette inn i den offisielle statistikken, har ikke vi sett noen grunn til å telle annerledes, sier Fredriksen.

– Det er bare tull

Tom A. Schanke mener imidlertid at NRK og andre medier har talt gullmedaljene på en dårlig måte.

– Det er bare tull! sier han bestemt.

– Hvorfor det?

– Historikere gjør det ikke på denne måten. Man kan ikke dele ut to gull for en øvelse. Man har ikke konkurrert to ganger, men har konkurrert én gang - og så skal man få OL-medalje og FIS-medalje. Det er bare tull, forklarer Schanke.

I Schankes arkiv vil det derfor fortsatt stå at Norge har 89 VM-gullmedaljer i langrenn - fra Arne Rudstadsmoen gull i Oslo i 1930 - til fredagens stafettgull i Lahti.

I helgen kan det imidlertid komme to nye langrennsgull - kvinnene skal gå tremil - og herrene skal gå femmil.

Norsk langrennsløper satte Myllylä på plass med dopingspørsmål. Hør historien i denne ukens utgave av Aftenpodden Sport: