Valakari har signert - er Tromsøs nye trener ut sesongen

Finske Simo Valakari skrev under for TIL tirsdag kveld. Onsdag formiddag presenteres han som klubbens nye trener.

ALFHEIM (iTromsø): Som iTromsø meldte tidligere tirsdag ankom Simo Valakari Tromsø for å bli enig med klubben om de siste detaljene om trenerjobben.

Sportssjef Svein-Morten Johansen fortalte da iTromsø at det bare var detaljer som gjensto, men at en avgjørelse kunne dra ut i tid en dag eller to.

Ut året med opsjon på to år

Etter det iTromsø får opplyst sent tirsdag kveld har Valakari skrevet under kontrakt med TIL. Avtalen er slik tidligere antatt ut sesongen, med opsjon ut 2019-sesongen. Dermed har TIL funnet en erstatter for Bård Flovik, som ble sparket i TIL etter 22 måneder i jobben i slutten av juni.

– Jeg kan ikke gå inn på hva som skjer, men at Simo er på vei tilbake betyr at forhandlingene går framover, og at det er detaljer igjen som må diskuteres. Vi ønsker å bli ferdig med prosessen rundt Simo, men om det betyr onsdag eller torsdag vet jeg ikke, sa sportssjefen tidligere tirsdag til iTromsø.

Avklaringen kom raskt, og etter det iTromsø kjenner til blir det en pressekonferanse der Valakari presenteres onsdag formiddag på Alfheim.

Første kamp 6. august

Valakari skal lede TIL-laget for første gang når Molde kommer på besøk 6. august. Dermed er det Truls Jenssen, midlertidig TIL-trener, som er trener når Gutan reiser til Sandefjord kommende søndag.

Finnen har bakgrunn som spiller fra klubber som skotske Motherwell (1996–2000), engelske Derby (2000–2004) og amerikanske Dallas (2004–2007). Hjemme i Finland avsluttet han karrieren i TPS Turku fra 2007 til 2009.

Som trener er han per i dag assistenttrener på det finske herrelandslaget. Men mest kjent i Finland er han for jobben han gjorde i den finske klubben Seinajoki (SJK) som han tok fra nivå to til serie- og cupmestere i Finland på bare fire år i perioden 2012 til 2016.

I vinter fikk han sparken fra klubben etter å ha vært uenig med ledelsen om veien videre. Blant annet skal Valakari ha ønsket mer penger til satsing på A-laget, noe som ikke ble godtatt av klubbens styre. Ikke lenge før avsettelsen hadde Valakari skrevet under en ny lang avtale med klubben, noe som gjorde at avsettelsen i Finland ble sett på som ekstra merkelig.

