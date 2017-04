Tromsø må reise 79 mil for å spille cupkamp: – Helt uforståelig, mener TIL-treneren

TIL har reist i snitt 78 mil for å spille 1. rundekamper i cupen de siste årene. Nå reagerer TIL-trener Bård Flovik kraftig.

TIL-treneren er misfornøyd med at laget må reise helt til Bjørnevatn i Øst-Finnmark for å spille 1. runde-kamp i cupen mot Bjørnevatn, en kamp du kan se direkte på iTromsø. Oppgjøret vises i samarbeid med NRK fra klokken 18.00 onsdag ettermiddag.

– Vi registrerer at vi er sendt på lange turer igjen. Jeg har ikke spurt forbundet hvorfor. Vi reiser i morgen klokken 10 og er ikke tilbake før klokken 13 neste dag. Det er uforståelig for meg i 1. runde i cupen, hvor de gjør det gang etter gang med oss, sier TIL-trener Bård Flovik til iTromsø.

– Det må fordeles bedre

Han peker på at laget i en hektisk kampperiode allerede må planlegge «tredagersturer» (to overnattinger) til de fleste bortekamper, som for eksempel Aalesund kommende søndag.

– Men Øst-Finnmark må også få sin andel av 1.-rundefester i cupen?

– Vi har respekt for det. Men vi har vært på samme reisen i fjor (Lyn borte, journ. anm.). Man kunne for eksempel sagt at Lillestrøm som bor ved flyplassen skal dra dit. Jeg vet hvor vi bor hen, men det må fordeles bedre.

Tallenes tale er at TIL med årets kamp har reist 78 mil i snitt de siste fem årene for å spille 1.-rundekamp i cupen. Sist laget spilte byderby 1. runde var mot Fløya i 2009, et lag som har vært fast innslag i cupens 1. runde de siste fem årene.

TILs 1.-rundekamper Her er TILs 1.-rundekamper i cupen de siste årene med reiseavstand i kjørelengde: 2017: Bjørnevatn 79 mil 2016: Oslo (Lyn) 174 mil 2015: Mo I Rana (Mo IL) 67 mil 2014: Narvik (Mjølner) 25 mil 2013: Kirkenes 79 mil

Sjeldent kortreist

Den mest lokale kampen TIL har spilt siden, er borte mot Finnsnes i 2011, en reise på knapt 16 mil.

I år er lokale klubber som TUIL (1.-divisjon), Fløya (3.-divisjon) og 4.-divisjonsklubben Lyngen/Karnes, 7 mil utenfor Tromsø, i 1. runde i cupen.

– Når et lag fra 4.-divisjon kvalifiserer seg for første runde, så ønsker vi å tilby et eliteserielag. Så er det slik at her på Østlandet er det mange flere lag i nærmiljøet. Vi prøver å sette sammen et eliteserielag mot nivå tre eller fire. Vi har prøvd å skåne flest mulig, og det har vært mange hensyn å ta, men denne gangen satte vi TIL opp mot Bjørnevatn, sier Rune Pedersen, seksjonsleder i NFF.

Han peker på at lag som Lillestrøm tidligere har «tatt sin skjerv» når det gjelder reise til nord i cupen.

– I forbindelse med dette rundeoppsettet har vi blant annet hatt en ordfører på tråden. Det sier litt om engasjementet, sier Pedersen.

Lyngen-ordfører Dan Håvard Johnsen, tidligere trener i Lyngen/Karnes, har vært svært åpen i sin knallharde kritikk av oppsettet til regionavisa Nordlys, senest i dag.