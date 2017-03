Kpozo klar for TIL

Ghanesiske Patrick Kpozo (19) lånes ut fra AIK til TIL fram til sommeren.

Det er spilleren selv som bekrefter dette overfor iTromsø. - Ja, jeg kommer til Tromsø i morgen og skal på lån fram til sommeren. Jeg er så lykkelig og ser fram til å starte og spille kamper, sier Patrick Kpozo til iTromsø.

11 kamper i fjor

Den talentfulle venstrebacken med kamper for Ghanas U20-landslag, spilte i fjor 11 kamper for AIK i Allsvenskan og drar nå til TIL for å få mer A-lagsfotball.

– Jeg kommer til ligaen for å hjelpe laget og få mer førstelagsfotball, sier Kpozo, som ikke utelukker at han blir lengre i Tromsø.

– Det er mulig, viss de vil ha meg med videre, at jeg blir lengre.

Snakket med Kenny

Kpozo beskriver seg som en hurtig og sterk spiller, som er god både offensivt og defensivt.

- Jeg har det meste, sier 19-åringen, som har snakket med tidligere TIL- og nåværende AIK-keeper Kenny Stamatopoulos om Tromsø.

- Jeg pratet med Kenny i går. Han har fortalt meg mye om klubben og byen, så jeg gleder meg, sier Kpozo.

TIL la ut følgende om signeringen på sin hjemmeside.

- Frem til Tom Høgli kommer i sommer, så er det viktig at vi har dobbel dekning på alle plasser. Vi har sett etter en ung venstreback, som vi kan ha på lån og som kan spille kamper. Det mener vi at vi har funnet i Patrick. Han er tilgjengelig, for en pris vi kan gå god for og så har han fått bra erfaring fra spill i Allsvenskan i Sverige, sier trener Bård Flovik.

- Vi er veldig fornøyd med kvaliteten vi allerede har på den plassen, men det handler om å ha dobbel dekning ved skader og suspensjoner. Og så vil han gi konkurranse på plassen, legger han til.

Kpozo kommer til Tromsø i morgen og har sin første trening torsdag. Det er ikke klart når han eventuelt blir spilleklar siden han må få arbeids- og oppholdstillatelse.

- Det vil kanskje ta litt tid før han er klar, men det er noe klubben jobber med å få på plass. Vi håper å ha han klar så fort som mulig, men vi må forholde oss til regelverket, sier Flovik.

Utlånsavtalen er på fire måneder frem til 20. juli. TIL har også fått en opsjon på å få avtalen forlenget ut sesongen, dersom det er noe klubben ønsker å benytte seg av.