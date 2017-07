Tromsø henter ingen fra Finland - jobber med andre løsninger

Simo Valakari henter ingen tidligere elever til Alfheim, men åpner opp for å forsterke laget i sommer.

Etter fire treninger med TIL har Simo Valakari nå et klarere bilde på hva han har å jobbe med, men er også klar hvor han ønsker å styrke stallen.

– Vi har identifisert noen spillere. Sportssjefen og de øvrige som har jobbet med scouting har gjort en veldig bra jobb. Jeg har et klarere bilde på hva vi har å jobbe med, så skal vi jobbe gjennom denne uken å så se hva som skjer, sier Simo Valakari til iTromsø.

Ingen fra Finland

Valakari understreker at han jobber videre med å se på spillere TIL allerede har sett på tidligere, men er klar på at han har en viktig rolle.

– Selvfølgelig. Som hovedtrener er det mitt lag og det må være en type spiller som passer inn til hvordan jeg ønsker å spille, men de har jobbet lenge, og har flere mulige spillere klar, så vi jobber sammen.

– Betyr det at du ikke ser på spillere fra Finland da?

– Nei, for øyeblikket blir det ingen fra Finland, nei.

Den nye TIL-treneren sier at de ser på spillere i flere posisjoner.

– Hvis skal hente noen inn, er det aktuelt i alle posisjoner. Vi har noen spillere og posisjoner vi har sett mer på, men det holder jeg for meg selv, sier finnen.

– Kan skje fort

Valakaris første test er førstkommende søndag mot Molde.

– Jeg kjenner spillerne bedre, og de blir mer vant til min stil. Vi har en stor jobb foran oss, men har tilbrakt mye tid sammen. Det er små detaljer som må endres, og vi trenger resultater fort. Samtidig vet vi at vi er mye bedre når sesongen er over enn vi er nå, så det er ikke slik at søndag er en finale. Det er bare en start på hvor vi er, og så kommer kampene tett. Da er det veldig bra og møte et sterkt lag og en tøff motstander her hjemme, sier Valakari.

Selv om han er fornøyd med laget, er han klar på at ting skjer fort i fotball.

– Det kan være bevegelser både inn og inn, så la oss bare se hva som skjer. Jeg sa de jeg kom at jeg er fornøyd med stallen, og jeg jobber videre med det jeg har. Det viktige nå er å få bedre balanse i laget, og klare å spille fort, men også ta ned tempo, at vi har flere strenger å spille på, sier Valakari.

Han åpner opp for å låne ut en del unge spillere som har fått lite spilletid.

– Og jeg har sagt til resten at de må prestere her, så vil de få muligheten andre plasser, sier finnen.

Aron: - Var skuffet

Aron Sigurdarson som lenge var linket til nederlandske Twente, har nå lagt Nederland-drømmen på is ut året.

– Jeg var litt skuffet like etterpå, men nå er jeg fullt innstilt på å spille her ut året og berge plassen. Det var første gang noe slikt har hendt meg, men jeg vet at hvis jeg presterer vil det komme nye muligheter, sier Sigurdarson, som er fornøyd med Valakari.

– Det har vært bra trykk på trening, og han har gjort en del endringer. Han virker som en bra trener, sier Sigurdarson.

Fredrik Michalsen som ikke har vært på banen for TIL i serien, vil også avvente situasjonen, før han eventuelt går på lån.

– Alle starter med blanke ark, og pri én er og bidra her for TIL, så jeg vil i hvert fall være her og vise meg fram for ny trener nå først. Overgangsvinduet er åpen i et par uker til, så jeg avventer før jeg tar noen beslutninger, sier Michalsen.