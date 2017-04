Tomålsscoreren: – Håper jeg styrket sjansene mine

Mikael Norø Ingebrigtsen (20) håper og tror at to mål og tre målgivende var en god søknad for mer spilletid for A-laget.

20-åringen var involvert i samtlige scoringer da TIL vant 5–0 borte mot 4.-divisjonslaget Bjørnevatn i 1. runde i cupen. – Jeg synes det var en bra kamp av hele laget og det er godt å være videre. For en angrepsspiller så forventer jeg å bidra med mål og målpoeng. Det har det vært lite av, så det var godt å slå litt tilbake og jeg håper sjansene til mer spilletid er blitt bedre etter denne kampen, sier Mikael Norø Ingebrigtsen til iTromsø. TIL-debutant Garib: – En veldig stor opplevelse – Noe å ta med Norø Ingebrigtsen har ikke vært i troppen de siste kampene og var dermed tent foran cupkampen. – Det er godt å levere når jeg får sjansen og jeg føler jeg fikk vist meg litt mer fram. Selv om det var et 4.-divisjonslag vi møtte, håper jeg at jeg foikk vist jeg kan bidra også i eliteserien, selv om nivået er noe helt annet. Jeg håper vi tar med oss de gode relasjonene videre fra denne kampen. Bevegelsene og samspillet er de samme, så det må vi forsterke videre, sier Norø Ingebrigtsen. Mikael herjet da TIL gikk videre i cupen TIL-trener Bård Flovik vil ikke love Norø Ingebrigtsen startplass borte mot Aalesund, selv om han lot seg imponere over 20-åringen. – Jeg synes spesielt han var god da han kom inn sentralt. Han ble mye involvert og det er godt å se at han bidrar med både mål og målpoeng. Hyggelig for Mikael og hyggelig for oss, men om han starter neste kamp vil jeg ikke spekulere i nå, sier Flovik og utdyper. – Vi har spillere som ikke var med her, men det var veldig godt å se at han var på. Så må vi også huske at det var et 4.-divisjonslag vi møtte, men jeg føler vi kontrollerte kampen godt og når vi må spille slike kamper, er det godt å gjennomføre med såpass god stil. Du så blant annet at Jacob (Karlstrøm, keeper, red.anm.), hadde ingenting å gjøre i dag, sier Flovik. TIL-børsen: «Om han ikke starter neste kamp blir jeg sjokkert» Håper på kortere reise Flovik er nå klar på at han håper TIL blir satt opp på en kortere tur i neste runde. – Vi håper vi blir satt opp på en reise der vi unngår overnatting og bruke hele dager. Vi vil gjerne reise rundt i distriktene og bidra der, men du ser alle andre eliteserielagene hadde naboderby. Det er ikke slik at vi må spille på Alfheim, men jeg håper de for vår belastning, setter opp en kortere tur der vi slipper overnatting i neste runde, sier Flovik. Som alt i alt var godt fornøyd med kampen. – Vi knotet litt i 1. omgang, men etter hvert ble det stor tempoforskjell og mange fine mål. Vi gjorde jobben og kom greit fra det, alt i alt, sier TIL-treneren.

