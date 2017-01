Tidligere TIL-spiller om TUIL-spill: – Jeg er ikke her når sesongen starter

Thomas Drage har vært innom fire klubber på halvannet år. Men TUIL blir ikke kantspillerens neste stopp.

Drage har den siste tiden trent med TUIL, og kan som klubbløs spiller gå gratis til en ny klubb. Men fastslår at det ikke blir en overgang til «Dalen».

– Jeg vil ha noe på plass så kjapt som mulig. Jeg er lei av å ikke få trent med et lag. Å trene med Tromsdalen er jeg glad jeg får gjøre, men det er nok ikke her jeg skal være når sesongen starter, sier Drage til iTromsø etter mandagens trening i Skarphallen.

– Is i magen

Drage forteller om «interesse fra norske klubber på Eliteserie- og 1.-divisjonsnivå».

– Noe tilbud har ikke kommet enda. Jeg prøver å smøre meg med tålmodighet, sier Drage til trener med TUIL til og med onsdag.

Agent Kevin Ingebrigtsen jobber for å skaffe Drage en ny arbeidsgiver.

– Jeg jobber konkret med noen klubber i Norge, men at Thomas bare må ha is i magen. Om en uke eller to vet vi mer, sier Ingebrigtsen til iTromsø.

En av grunnene til at TUIL er uaktuelle for en permanent overgang er muligheten for heltidsspill.

– Jeg vil spille fotball på heltid, og her trener de fotball stort sett på ettermiddagstid.

Toårskontrakt?

Drage kom til Tromsø og TIL før 2010-sesongen. Der var han helt til sommeren 2015. Da gikk han til Sogndal. Før sesongen 2016 dro Drage videre til svensk nivå to og Varberg. Og i sommer ble han hentet til det svenske eliteserielaget Falkenberg.

– Jeg vil slå meg litt til ro et sted. Gjerne en toårskontrakt dersom jeg er fornøyd med laget. Hvis jeg er litt usikker på laget, og hvor lenge jeg kan være der, så kan en ettårskontrakt være en mulighet, sier Drage.