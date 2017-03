Tapte veddemål: Nå må Aalesund-treneren gå til Tromsø

Andrelagstrener Erling «Yttis» Ytterland var sikker på at PSG ville gå videre i Champions League på bekostning av Barcelona. Nå må han belage seg på tidenes spasertur.

I følge aafk.no var Ytterland på treningsleir i La Manga for et par uker siden og uttalte seg sterkt på et trenerseminar:

– Om PSG taper for Barcelona skal jeg gå fra Ålesund til Tromsø!

Barcelona tapte 4–0 borte mot PSG i første kamp i åttendedelsfinalen. Gårsdagens sensasjon da laget snudde kampen og vant 6-1, med sifrene 6–5 sammenlagt, tok det spanske laget til kvartfinale i Champions League.

Står for det han har sagt

– Jeg sliter nå, er Yttis sin umiddelbare kommentar når smp.no tar kontakt.

– Men jeg skal stå for det jeg har sagt, sier den tidligere storscoreren.

– Har du planlagt ruta?

– Ingen kommentar, sier Ytterland.

Gratis pølse

20. august er det bortekamp for AaFK i Tromsø, og det anbefales derfor at Ytterland planlegger deretter.

Ruten vil, ifølge Google Maps, ta opp imot 14 dager og 10 timer.

Avtroppende daglig leder i AaFK, Henrik Hoff, har innvilget lønnet permisjon under gåmarsjen.

– Klubben står også for gratis kampbillett og kjøttpølse når Ytterland ankommer Tromsø, sier en lattermild Henrik Hoff til aafk.no.