TUIL vant årets første hjemmekamp - Vi fulgte kampen live

TUIL tar imot Åsane til årets første kamp i 1. divisjon på TUIL Arena og vant kampen 2–0 etter scoringer av Anders Jenssen og Vegard Lysvoll.

SLUTT: TUIL vinner kampen 2–0 og leder dermed OBOS-ligaen!

90 + 2 min: TUILs Vegard Lysvoll setter den inn!

90 + 1 min: Straffe til TUIL!! Vegard Lysvoll blir spilt helt alene gjennom etter at Åsane har kastet alt framover på banen. Han blir revet ned av en Åsane-spiller i boksen.

90. min: 4 minutter er lagt til på TUIL Arena.

88. min: Nå kjemper TUIL heroisk for å ta de tre poengene, og stanger unna alt Åsane kommer med.

84. min: Lasse Nilsen ligger nede med skade og må etter hvert forlate banen. Ser ikke helt bra ut, men klarer å gå av banen av egen maskin. Byttes ut for Mathias Dahl Abelsen.

79. min: Vegard Lysvoll prøver seg, men skuddet går i blokka. Da dukker Mohammed Ahamed opp, men treffer ikke ballen rent og ballen går et par meter til side for mål.

77. min: Det var kanskje i det tidligste laget å melde, for Ålgård spiller seg fri på venstrekant. Joakim Hammersland får muligheten, men blåser ballen himmelhøyt over.

76. min: For øyeblikket har TUIL full kontroll på dette, og slipper ikke Åsane til noen muligheter. Det lukter tre poeng i «Dalen».

70. min: TUIL foretar seg et spillerbytte, og tar ut Håvard Lysvoll og setter inn Mohammed Ahamed.

68. min: Akkurat nå er det lite som skjer i kampen, men Åsane har fått et par farlige frispark uten at de har ført til de største mulighetene.

59. min: Åsane får frispark etter takling av Anders Jenssen. Ballen sendes i feltet og en Ålgård-spiller stusser den, men Flasza i buret har kontroll.

55. min: TUIL nær 2–0! Frispark fra Lars Henrik Andreassen som treffer noen i feltet og sniker seg mot hjørnet av målet. Der står Åsane-keeperen med en lang labb og slår den ut til corner.

53. min: Åsane med frispark på høyrekanten, og ballen sendes inn i feltet. Flasza går ut for å plukke ballen ned, men glipper den. Heldigvis for han og TUIL er det en lagkamerat som får tak i den. Heldig!

50. min: Åsane spiller seg nydelig fri på venstrekanten, og får fyrt avgårde et skudd. Der står dog Tobias Vibe og blokkerer skuddforsøket.

47. min: Lars Henrik Andreassen og TUIL med frispark i svært gunstig posisjon. Dessverre var ikke frisparket av like høy kvalitet som corneren i 1. omgang.

46. min: 2. omgang er i gang på TUIL Arena!

45 min: TUIL var det beste laget på TUIL Arena, og fikk scoringen de fortjente rett før pause. Kan TUIL holde ut i 2. omgang?

45. min: 1–0 til TUIL! Anders Jenssen stanger inn en corner fra Lars Henrik Andreassen! Det var det siste som skjedde i omgangen, og TUIL kan gå god inn i garderoben med ledelse. Dette smakte nok godt for Helstrup!

43. min: Gult kort til Jonas Hestetun på Åsane grunnet en takling på midtbanen.

42. min: Akkurat nå har det vært lite å skrive om fra kampen, og begge lag er nok interesserte i en pause for å gjøre grep.

38. min: Nå er det ren stillngskrig utpå her, og ingen av lagene får ikke til spillet sitt.

33. min: Vegard Lysvoll løper med ballen i beina fra midtbanen og fram til rundt 20 meter, før han tester ut skuddfoten. Det forsøket ender et stykke over målet til Åsane.

30. min: Etter noen gode minutter for TUIL har det roet seg ned på TUIL Arena, og akkurat nå småspiller TUIL ballen imellom seg anført av Lars Gunnar Johnsen og Anders Karlsen.

25. min: Nå er TUIL gode! Lasse Nilsen spaserer forbi en Åsane-spiller som ingenting, og banker ballen over hele banen. På andre siden finner han Vegard Lysvoll, som med en lekker touch legger den igjen til Lars Henrik Andreassen som brenner til fra 16 meter, men Åsane-keeperen klarer og slå den ut til corner. Nært!

22. min: Ekstremt nære 1–0 til TUIL! Håvard Lysvoll blir spilt fri og velger å gå for skudd fra 20 meter. Skuddforsøket er hardt og presist, men dessverre for TUIL like utenfor.

20. min: Joachim Soltvedt danser seg forbi Håkon Kjæve, som blir fintet ut i pølsebua. Skuddforsøket var dog ikke like lekkert gjennomført, og Gaute Helstrup på TUIL-benken kan puste lettet ut for at det ikke ble noe mer ut av det.

18. min: Nå er det Åsane som styrer det meste ute på TUIL Arena, men uten å komme til de største mulighetene.

13. min: Joakim Hammersland blir spilt fri på venstrekanten, og Flasza må gi retur. Etter hvert får Åsane til et nytt skudd, og igjen redder TUIL-keeeperen!

10. min: Etter en frisk åpning av TUIL, har Åsane kommet seg mer inn i kampen. Svært jevnspilt affære så langt på TUIL Arena.

7. min: Lars Henrik Andreassen og Håvard Lysvoll kombinerer fint, og førstnevnte får til en avslutning. Skuddet rett på Åsane-keeper Erik Østgaard.

4 min: TUIL prøver å rulle opp et angrep på høyresiden, men Steffen Skogvang Pedersen mislykkes med å motta ballen og Åsane får klarert.

1. min: Da er kampen i gang på TUIL Arena!

Kampen kan du følge direkte her fra klokken 15.30.

Lagoppstilling (TUIL): Grzegorz Flasza - Steffen Skogvang Pedersen, Tobias Vibe, Anders Jenssen, Lasse Nilsen - Håkon Kjæve, Lars Gunnar Johnsen, Anders Karlsen, Lars Henrik Andreassen - Håvard Lysvoll, Vegard Lysvoll

Lagoppstilling (Åsane): Eirik Østgaard - Martin Ueland, Erik Steen, Fredrik Heggland, Mads Songve - Joachim Soltvedt, Jonas Hestetun, Joakim Hammersland, Stian Nygard - Vadim Manzon, Geir André Herrem

På forhånd (TUIL): TUIL har etter noen begredelige resultater tidligere i vinter, begynt å få spillet i gang med et hederlig 0–1-tap mot Glimt og 1–0-seier mot Alta i mars. Signerte nylig keeper Grzegorz Flasza, og han debuterer mest sannsynlig i denne kampen. Gaute Helstrup og TUIL er tilbake i det gode selskap i 1. divisjon etter fjorårets solide sesong i 2. divisjon som endte i opprykk. Har forsterket med Lasse Nilsen, Christer Johnsgård og Mathias Dahl Abelsen.

På forhånd (Åsane): Laget fra Vestlandet rykket opp i 2014, og har blitt værende i den nest øverste divisjonen siden den gang. I fjor endte de på 10. plass med 38 poeng og berget seg med god margin. Treningskampene i vinter har vært svært sterke, blant annet med kruttsterke 2–0 mot Sogndal i februar. De har kun ett tap mot Brann i mars fra treningskampene. Hovedtrener for Åsane er tidligere Brann- og Start-trener Mons Ivar Mjelde, som tok over før denne sesongen etter at Kjetil Knudsen dro til Bodø/Glimt.