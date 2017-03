TILs tidligere assistkonge om å spille for rivalen: – Det blir artig å kjempe i toppen

Thomas Drage (25) var arkitekten bak Glimts eneste scoring mot TUIL, og ser nå fram til en sesong for et av 1. divisjons beste lag.

Bodø/Glimt - TUIL 1–0

Thomas Drage, mannen med 187 kamper i rødt og hvitt, har tatt overgang til TILs største rival, Bodø/Glimt. Glimt rykket i fjor ned til 1. divisjon, etter å ha vært i en spennende bunnstrid med blant annet TIL. Søndag ettermiddag fikk han bryne seg mot TUIL, og Glimt vant kampen 1-0.

25-åringen fra Mosjøen har ankommet Glimt etter at det endte med nedrykk i svenske Falkenberg.

– Det blir artig å kjempe i toppen og muligheten til å vinne masse kamper, sier målpoenggarantisten, som blant annet sto for 15 målpoeng i 2011 for TIL (fire scoringer, 11 målgivende).

– Dødballfoten blir en styrke

Målpoeng ble det også mot TUIL på søndag. De gulkledde fikk en corner etter tre minutter av 2. omgang, og selvsagt var det Drage som gikk ned for å ta den. En perfekt slått corner i feltet ble satt inn i nettet av Glimt-spiss Kristian Fardahl Opseth.

– Jeg var ikke helt fornøyd med dødballene i den her kampen, de skal være litt høyere og lengre ut. Noen var helt ok, men jeg vil ha litt bedring på det.

– Men den dødballfoten din blir viktig for Glimt utover sesongen?

– Uten tvil, det skal være en styrke for laget at jeg har den, sier den tidligere TIL-spilleren med et lurt smil.

Glimt-trener Aasmund Bjørkan er meget godt fornøyd med å ha dødballspesialisten i stallen.

– Jeg syntes han er en veldig klok spiller, og er flink til å sette opp andre. Vi er veldig glad for at Thomas har kommet til Bodø, og vi gleder oss veldig til å se han i seriespillet, sier Bjørkan.

– Han er veldig presis på dødballer, og det er et nytt våpen for oss, legger treneren til.

TUIL-skryt

Mot TUIL spilte Drage 1. omgang på høyrekanten, før han etter hvilen gikk over til å være høydre indreløper.

– Akkurat nå er det ikke så godt å si hva som blir min posisjon på banen. Det viktigste for meg er bare å spille fotball, sier Thomas Drage, som også gir skryt til sin divisjonskollega.

– TUIL er et godt lag og har mange gode spillere, spesielt når de får sitt eget spill til å flyte langs bakken. Hvis de får til det utover i sesongen, da kan de bli veldig vanskelig å spille mot, sier Drage.

– Tromsdalen er et bra lag med et fint grunnspill og er hissig på gjennombrudd. Det gir de variasjon i spillet, og jeg har tro på at de kan klare seg helt fint i år, sier Bjørkan.