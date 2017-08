TILs nysignering: – Jeg ville bort fra Russland

Shamil Gasanov (24) håper TIL kan bli et springbrett til større ligaer og landslagsspill.

Den 24-år gamle midtbanespilleren har signert en kontrakt med TIL ut året, med opsjon på tre år til.

– Jeg er veldig glad for muligheten. Jeg ønsket meg ut av Russland og jeg tror jeg får sjansen her. Så må jeg overbevise klubben om at jeg er verdt kontrakten, sier Shamil Gasanov, med hjelp fra tolk, Otto Fredrikson fra markedsavdelingen i TIL, til iTromsø.

Landslagsdrøm

Gasanov kommer fra Makhachkala, hovedstaden i Dagestan, som grenser til Georgia og den kaspiske sjø.

Han er troende muslim og oppfatter som like mye fra Dagestan som fra Russland.

– Jeg er veldig stolt over der jeg kommer fra. Jeg er en stolt russer fra Dagestan, sier Gasanov.

Store ambisjoner har han også på fotballbanen.

– Som idrettsmann og fotballspiller må man sette seg høye mål for å nå sitt makspotensial. Det er naturlig å ønske og spille i Europaliga, Champions League, og så er det en drøm for alle spillere å få representere landet sitt, sier 24-åringen.

Mistet plassen

Da sesongen startet i fjor var Gasanov fast på midtbanen til Anzhi Mahackala, men så kom nedturen.

– I vinterpausen ble en del av klubbledelsen og treneren byttet ut og jeg mistet plassen i startelleveren. Det var flere etterspørsel fra andre russiske klubber i vinter, men de ville ikke la meg gå. Heldigvis ble vi enig om å avslutte kontraktsforholdet etter sesongen da jeg spilte mindre enn ønsket, og da ønsket jeg meg ut fra Russland, sier 24-åringen, som ikke utelukker flere år i Tromsø.

– Hvis begge parter er fornøyd, blir avtalen forlenget i tre år til etter i år, forteller Gasanov.

Som mener han har fått en unik mulighet i Tromsø.

– Det er ikke mange russiske spillere som har mulighet til å få en slik erfaring. Jeg ser det som en god mulighet til å utvikle meg videre.

– Nå håper jeg å få bidra i kollektivet til å gjøre oss sterkere og vise publikum at dette klarer vi, å komme oss ut av den vanskelige situasjonen vi er i, sier Gasanov.