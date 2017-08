TILs nye sjef har bestemt seg - ønsker å fortsette selv ved nedrykk

Simo Valakari vil gjøre alt for å holde TIL i Eliteserien, men ønsker uansett hva som skjer å bli i klubben. Dermed er det opp til klubbledelsen å avgjøre om de vil beholde finnen også neste år.

ÅRÅSEN (iTromsø): Valakari ble ansatt av klubben i juli etter at Bård Flovik fikk sparken i juni. Etter en seriekamp mot Molde og en cupkamp mot Lillestrøm er fasiten to tap. Det betyr at han akkurat nå er sjef for et TIL-lag som ligger sist på tabellen med 13 kamper igjen å spille.

Da den finske 44-åringen skrev under for TIL var det for resten av 2017-sesongen med opsjon ut 2019.

Denne avtalen er laget slik at Valakari ikke kan si den opp foran de neste to sesongene. Det kan derimot ledelsen i TIL gjøre etter sesongen. Valakari på sin side har allerede bestemt seg for hvor han vil være i 2018.

- Jeg vil definitivt være her neste år uansett hva som skjer. Men akkurat nå er fokuset på å bli værende i Eliteserien. Det er derfor jeg er her, slår Valakari fast.

– Simo har gjort en kjempejobb

Dermed er det opp til klubbens toppledelse om de ønsker å benytte seg av opsjonen. En avgjørelse som i teorien kan tas etter sesongen, og trolig ikke vil bli tatt før tidligst ut på høsten når en god del flere kamper er spilt. Etter det iTromsø kjenner til kan TIL når som helst i løpet av året forlenge avtalen ut 2019 med sin nye trener.

Sportssjef Svein-Morten Johansen er Valakaris direkte overordnede. Han sier klubben trolig vil snakke om Valakaris status før sesongen er over, men kan foreløpig ikke si noe mer om hva avgjørelsen vil bli.

- Vi ønsker ikke å lage noe tema av dette nå. Det jeg vil si er at Simo har gjort en kjempejobb etter at han kom inn. Første omgang mot Lillestrøm er noe av de beste vi har gjort i år, sier sportssjefen.

Valakari har sterke meninger om hva som bør skje i klubben – både på kort og lang sikt.

- Denne klubben tenker akkurat nå på kort sikt, men jeg mener denne klubben bør ha en sterk langsiktig plan. Og denne planen bør de allerede nå starte for å gjennomføre. Det er et stort potensial i denne klubben og vi kan ta store steg, sier Valakari.

Kamp igjen mandag

Han poengterer at TIL er en klubb som uansett divisjonsstatus neste sesong vil overleve.

- TIL vil ikke gå under uansett hva som skjer fordi det er en tradisjonsrik sterk klubb. Men i de 13 kampene som gjenstår i serien må vi gjøre alt for å unngå et nedrykk. De to første kampene har vært tøffe å få tap i. Kampen mot Lillestrøm ga oss enda en kamp sammen, så vi har fått mer erfaring foran kampen mot Vålerenga på mandag.

I dagene før cupkampen mot Lillestrøm trente Valakari spillerne på en uvant 3-4-3-formasjon. Trass i at det ble tap var laget spillemessig på høyde, og periodevis bedre enn hjemmelaget onsdag.

- Jeg liker at vi bare trente et par dager på dette systemet, men at vi fortsatt klarte å prestere såpass godt. Jeg kommer til å endre litt på laget og formasjonen når jeg ser at det passer oss, sier Valakari.