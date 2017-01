TILs nye millionspiss er på plass - forteller om grepet som snudde karrieren

Slobodan Vuk (27) gikk fra skadeforfulgt til å bli historisk målkonge og landslagsspiller. I kveld landet TILs nye spiss.

Slobodan Vuk (27) landet i kveld i Tromsø. Med et nytt treningsregime er spissen skadefri og i sitt livs fotballform.

Vuk ble tatt i mot på flyplassen av TILs sportssjef Svein-Morten Johansen da han landet i kveld.

- Nå er jeg her og kan ikke vente på å starten jobben og treningen, sier Slobodan Vuk til iTromsø.

- Været er ikke noe problem for meg. Jeg har klær, så la oss komme i arbeid, kommenterer 27-åringen om værforholdene han landet i.

Endret vanene

Han forteller at målene for første sesong i TIL er å holde seg skadefri, spille mange minutter og score mye mål.

Skader var nemlig lenge et hinder i karrieren til Vuk. Han var lenge ansett som et stortalent i hjemlandet, men først det siste året har det løsnet voldsomt med jevnlig spill, en scoringsrate i Domzale som har gjort han historisk og landslagsdebut på nyåret.

- Sist gang jeg var skadet brukte jeg mye tid på fitnesstrening. Det fungerte veldig bra for meg, sier spissen om forvandlingen.

- Jeg vil fortsette det arbeidet i Tromsø. Det blir rett i gymmen to-tre ganger i uke etter treningene. Det er veldig bra for kroppen min, varsler spissen.

Og avslører at treningshverdagen var annerledes tidligere i karrieren.

- Før var jeg lite i gymmen. Da dro jeg bare rett hjem etter trening, sier han.

Benzema er idolet

I Tromsø håper Vuk å overbevise så mye at han etterhvert får prøve seg i enda større ligaer.

- Akkurat nå er det vanskelig å stå her og snakke om at man vil dra til for eksempel England. Men jeg håper at Tromsø ikke er den siste destinasjonen i min karriere. Jeg har større ambisjoner. Men er dette siste stoppested, så er det ikke noe problem, sier Vuk.

Han går gjerne i fotsporene til TILs mange toppscorere i eliteserien.

- Jeg har samme ambisjonen. Jeg har scoret mye mål og håper å kunne gjøre det her også.

Mer sammenheng

Sportssjef Svein-Morten Johansen er godt fornøyd med å ha fått Vuk til byen, godt over to måneder før seriestart.

- Det er veldig greit. Det er en fordel at han er her nå og får vært sammen med oss noen uker nå før Tyrkia og Spania. Vi får kjørt han inn og det er veldig bra. Han er en veldig fin type som blir spennende å følge med, sier Johansen og legger til:

- Jeg er selvfølgelig spent på hvordan han tar å komme til Tromsø på denne tiden av året. Han har hatt sesong så han er forsåvidt i bra form.

Med Slobodan Vuk har TIL valgt å investere et millionbeløp i en permanent importspiss, etter at Sofiene Moussa kom på korttidsavtale i fjor.

- I fjor tenkte vi at Moussa kunne gi oss et løft der og da, og det gjorde han tildels. Nå har vi valgt å se det mer i sammenheng med lagkamerater. Det fint å kunne se dette mer langsiktig, sier Svein-Morten Johansen.