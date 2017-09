TILs ferske trener er et A-menneske med en hemmelig musikkdrøm

Hjemme i Finland står et piano og venter på Simo Valakari. Før det tas i bruk har han imidlertid planer om å lykkes som trener for Tromsø Idrettslag.

ALFHEIM (iTromsø): Sola er på vei opp over Fløya idet Simo Valakari parkerer sin svarte Toyota Yaris på en nærmest tom parkeringsplass utenfor Alfheim stadion. Klokka er kvart på syv om morgenen. De fleste av oss andre enten ligger i senga, eller har akkurat stått opp.

Han har ikke engang vært trener for TILs A-lag i mer enn to måneder, men har allerede satt sitt preg på den kriserammede klubben, som er i stor fare for å rykke ned fra Eliteserien. Sist søndag ble det et stygt 1-4-tap mot bunnkollega Kristiansund.

Det stopper ikke en energisk Valakari fra å tro på at det fortsatt er mulig å holde en synkende TIL-skute flytende. Både undertegnede og fotografen er en smule trøtt idet vi går opp trappene til andre etasje på Alfheim. Noe som ikke kan sies om Simo Valakari, som har sin beste tid på dagen akkurat da.

Gutans nye trener er nemlig et selverklært A-menneske.

– Jeg har alltid stått tidlig opp, og liker stillheten på denne tiden av døgnet. Det er da man får mest gjort. Hodet er friskt, og man har ladet opp etter natta. De problemene man har hatt dagen før virker mindre, fordi man har fått noen timers søvn. Alt er mulig om morgenen, sier Valakari.

Trener hver dag

Vi setter oss ned på det som kunne vært Valakaris eget kontor, etter å ha hentet kaffe som er laget av kantineansatte Nina Larsen. Hun er sammen med TILs ferske trener den eneste som jevnlig er så tidlig på jobb. På kontoret står det fire pulter og en sofagruppe. Valakari vil nemlig ha korte linjer til de han jobber tettest med.

– Som trener har man ofte laget en plan dagen før. Men i denne tiden tidlig på dagen, før det har kommet noen andre, får jeg fintunet det som skal skje, forteller Valakari sittende i sofaen.

Han forteller at de beste ideene ofte kommer når han sitter alene med en kopp kaffe foran seg.

– For noen uker siden, da jeg ventet på Lars Petter Andressen (TIL-assistent, red.anm.), hadde jeg tenkt mye på hvordan vi skulle spille. Da han kom, sa jeg at jeg hadde funnet ut at vi måtte spille med tre midtstoppere, sier Valakari.

I motsetning til tidligere, har 44-åringen valgt å utsette sin egen morgentrening. Den tar han nå etter at arbeidsdagen er over. Da løper han ofte noen runder rundt Prestvannet på toppen av Tromsøya. Som tidligere spiller på toppnivå i både Skottland, England og USA ser han verdien i å holde seg selv i form.

– Fordelen med å trene tidlig på dagen er at det da er unnagjort, sier Valakari.

Drømmer om musikkarriere

All tiden treneren bruker på fotballen i løpet av en dag gjør at han må koble av. Det er der hans voldsomme musikkinteresse kommer inn. Pop, rock, klassisk, R & B og finsk rap kan høres fra leiligheten i Mellomveien.

– Når jeg kommer hjem fra Alfheim, skrur jeg alltid på anlegget. Når jeg bor alene, som nå, spiller jeg litt ekstra høyt, sier Valakari, og kommer med en innrømmelse.

– Hvis det er én ting jeg ville endret på, så er det at jeg gjerne skulle spilt et instrument. Jeg har kjøpt et piano som står hjemme i huset vårt i Helsinki. Når jeg gir meg som fotballtrener, er drømmen å lære meg å spille på det. Dessverre står det foreløpig urørt, sier Valakari.

– Jeg hører på mye forskjellig musikk, og når man bor utenlands er det faktisk slik at jeg hører mer på finsk musikk. Sønnene mine hører også på mye forskjellig, så jeg prøver å holde følge med dem og være ungdommelig på den måten. Jeg har faktisk spurt litt rundt om hva slags konserter som er i byen, fordi jeg har lyst å få med meg noen. Folk som er flinke i det de gjør, tar pusten fra meg, sier Valakari.

Når det gjelder pianoframtiden, har Valakari dessverre for egen del ikke så store forhåpninger for den.

– Jeg har ikke noe talent for musikk, men jeg vil gjerne lære. Hvor fint ville det ikke være å kunne spille noen sanger på et piano eller en gitar?

Face-timer med familien hver kveld

Familiemannen har kona Inkeri og de tre sønnene Paavo, Toivo og Onni i Finland. Disse holder han kontakten med daglig.

– Hver kveld prøver jeg å FaceTime med dem. Barna mine følger så godt med på hva som skjer her, at står noe i avisen, er det de som forteller meg det, sier Valakari på plettfri engelsk.

Norskkurs står på planen utover høsten. Som barn og ungdom hadde han svensk på skolen, men det er «over 20 år siden sist».

– For å komme enda tettere på spillerne, vil jeg lære meg norsk. Det handler også om respekt for kulturen i Norge. Går alt etter planen blir jeg her på lengre sikt, og jeg har allerede begynt å se etter en norsklærer som kan hjelpe meg. Men det er allerede slik at jeg kan forstå mye om jeg leser det. Foreløpig ser jeg TV-serien «Friends» med norsk tekst hver kveld klokka åtte, sier Valakari.

Men det er sjelden med hjemmelaget middag for Valakari, som bor bare noen minutters gange fra sentrum og Alfheim.

– Resten av trenerteamet ler litt av meg, fordi jeg ikke er en særlig bra kokk. Jeg har vært innom mange restauranter i byen, for å si det pent. Jeg liker å treffe folk og se meg rundt – det er et fint avbrekk om kvelden, sier Valakari, som kanskje tror løsningen finnes i kantina på Alfheim.

– Nina kan muligens lære meg noen triks, sier Valakari og ler.

Denne morgenen er Valakari ikledd treningsutstyr og joggesko. Men ordet motebevisst kan enkelt brukes om denne treneren. Det er langt fra alle eliteserietrenere som bruker diamanter i ørene.

– Jeg liker folk som har sin egen stil og er komfortabel med den. Guttene mine spør meg noen ganger hva jeg driver med, og sier jeg er en gammel mann. Men det er meg, og jeg liker klær. Jeg vil at laget skal se bra ut, fordi det skaper et førsteinntrykk og en fordel. Du ser at topplagene alltid ser bra kledd ut, sier Valakari.

Idet assistentene Inge Takøy og Lars Petter Andressen kommer inn døra rundt klokka åtte, avslutter Valakari intervjuet med en kjærlighetserklæring til Tromsø.

– Fotballen har alltid vært viktigst, uansett hvor jeg har vært. Men i Tromsø er byen og folkene også helt fantastiske. At alt utenom fotballen er så bra, er egentlig en bonus for meg, sier Valakari.

Så gjenstår det å se om byen gjengjelder Valakaris følelser. Holder han TIL i Eliteserien, er det en god start.