TIL-talent på vei tilbake etter å ha stagnert i 2016: - Har lagt bort tankene om utlandet

Brage Berg Pedersen (18) og to andre TIL-juniorer trener med A-laget.

Berg Pedersen var mye omtalt i lokalmedia i 2015 og starten av 2016. Da var han på prøvespill i både italienske Fiorentina og Genoa samt to ganger hos nederlandske AZ Alkmaar.

I sistnevnte klubb var han etter det iTromsø kjenner til svært nære en overgang. Den strandet i april i fjor, og siden da har det vært stille rundt vingen som nylig fylte 18 år.

– Jeg stagnerte i fjor, men nå er jeg tilbake igjen og kan fortsette å utvikle meg, sier en ærlig Berg Pedersen til iTromsø etter mandagens trening med A-laget på Alfheim.

– Utvikle meg i Tromsø

For Berg Pedersen er et talent som mange hadde øynene åpen for hvis man spoler et par år tilbake i tid. Totalt 24 aldersbestemte landskamper på G15, G16 og G17-landslaget vitner om det.

Men alle spekulasjonene rundt en eventuell overgang bort fra TIL skulle vise seg å ha sin pris.

– Det var litt mye styr blant annet med reiser til utlandet for å prøvespille, og jeg tror det er en del av at forrige sesong ikke ble så bra. Jeg har lagt planene om å dra til utlandet død inntil videre, og tror det ble for mye for meg å drive å tenke på det. Å være her i Tromsø er bedre. Så kommer mulighetene hvis de kommer, sier Berg Pedersen.

Trass i nedturen i forrige sesong er ambisjonene i høyeste grad til stede.

– Jeg håper å få flere muligheter til å trene med A-laget. Kanskje jeg kan klare å komme meg inn på G18-landslaget også. Men da er jeg nødt til å ha en god sesong her, og score litt mål, sier Berg Pedersen som vil ha sin kamparena hovedsaklig for TIL 2 i 3.-divisjon.

Får sjansen

Denne uka har Berg Pedersen, spiss Garib Gerkondani (19) og målvakt Erlend Jakobsen (17) fått muligheten til å være med i fraværet av de fem A-lagsspillerne som ikke er på trening for tiden.

Aron Sigurdarson er reist sammen med A-landslaget til Island. Runar Espejord, Ulrik Yttergård Jenssen, Mikael Norø Ingebrigtsen og Jostein Gundersen er i Portugal med U21-landslaget. Det har åpnet opp for at andre kan få muligheten.

– Vi har i samarbeid med B-lagstrener Sigurd Rushfeldt gitt disse sjansen til å trene med A-laget fordi de har gjort det godt i vinter. Disse spillerne har alle vært innom A-lagstreninger tidligere, og det tanken er at det skal være til inspirasjon for dem videre, sier Lars Petter Andressen, A-lagets assistenttrener.

Fredag reiser B-laget til Spania på en ti dager lang treningsleir, med juniortrioen i troppen.

– Å få sjansen på A-lagstreninger er en bra oppladning før vi drar dit, sier Jakobsen.

– Intensiteten, trykket og farten på disse treningene er naturlig nok større enn det vi er vant med til vanlig, legger Gerkondani til.