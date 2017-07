TIL-spiller frustrert over at overgang kan gå i vasken: – Jeg fortjener sjansen

TIL og Twente greier ikke bli enig om en pris for Aron Sigurdarson (23), men islendingen håper ikke siste ord er sagt i saken.

Ifølge den nederlandske avisen Tubantia , har Twente nå gitt opp å sikre seg Aron Sigurdarson, etter at TIL avslo sist bud fra den nederlandske klubben.

Ifølge sportssjef i Twente, Jan van Halst, krever TIL over 5 millioner kroner. Det stemmer med den informasjonen iTromsø også sitter på.

– Og så mye penger har vi ikke. Så vi kommer til å se på andre alternativer. Det var synd, for vi ønsket ham til klubben, sier van Halst til avisen.

– Jeg har egentlig ingen formening om de nå trekker seg tilbake. Det jeg kan si er at det har vært litt avstand mellom klubbene, og der er egentlig stoda, sier sportssjef i TIL, Svein-Morten Johansen til iTromsø.

– Jeg vet ikke hva som skjer. Klubbene må bli enig og det er jo naturlig at de ser på andre spillere til å styrke laget sitt hvis ikke de blir enige med Tromsø, men jeg vet ikke hva som skjer, vi får se, sier Sigurdarsons agent, Magnus Magnusson.

– Fortjener sjansen

Sigurdarson har naturlig nok fått med seg utviklingen i saken.

– Det ser ut som det ikke blir noen overgang, men jeg håper ikke dette er slutten.

– Er du frustrert?

– Selvfølgelig. Dette er noe jeg virkelig ønsket. Helt siden jeg kom hit, og som jeg har sagt mange ganger, så har jeg ønsket å spille i større ligaer. Jeg føler jeg fortjener denne sjansen, sier Aron Sigurdarson til iTromsø.

– Gjør jobben sin

Islendingen mener han har gjort mye for klubben i halvannet år.

– Da jeg ble satt på benken i en halv sesong i fjor laget jeg ikke noe drama, og konsentrerte meg kun om å levere på trening. Jeg har gjort mitt beste for klubben, og jeg skal i møte med Svein-Morten (Johansen, sportssjef i TIL, journ.anm.) og si hva jeg føler, sier Sigurdarson.

– Synes du prislappen TIL har satt på deg er for høy?

– Det vet jeg ikke. Jeg kan ikke sette en prislapp på meg selv. Jeg ønsker heller ikke å høres sutrete eller kranglete ut. Jeg har forståelse for at de ønsker mest mulig for meg. De gjør bare jobben sin, men jeg håper TIL kan komme til en enighet med Twente, fordi jeg føler at jeg har gjort mitt beste for klubben og fortjener sjansen nå, sier Sigurdarson.