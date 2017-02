TIL-keeper ute på ubestemt tid - dropper jakt på erstatter

Svaret på MR-bildene av TIL-målvakt Filip Loncarics skadede kne gjør at klubbledelsen velger å sitte rolig i båten med tanke på å hente en midlertidig løsning.

LA MANGA (iTromsø): Loncaric måtte gå av 10 minutter ut i andre omgang i treningskampen mot Sandefjord fredag ettermiddag i spanske La Manga.

En vridning i kneet da han skulle skyte ballen ut førte til at TIL-keeperen ble liggende, men klarte selv å gå av banen etter noen minutter.

Egentlig var planen at man skulle vente til klubben var tilbake i Tromsø onsdag før ytterligere undersøkelser skulle gjøres. I løpet av helga ombestemte TIL seg, og mandag dro Loncaric og manuellterapeut Andre Fagerborg til et sykehus i Cartagena, et par mil unna treningsfeltet i La Manga.

– Forstuvning

Tirsdag formiddag kom svaret.

– Bildene viser heldigvis ikke noe nytt i forhold til det vi sitter igjen med etter de kliniske undersøkelsene her nede. Det er ingen alvorlige skader på indre strukturer i kneet som korsbånd eller lignende, sier Fagerborg til iTromsø.

– Filip har fått en kraftig trykk i kneet som kan sammenlignes med en kraftig forstuvning, sier han videre.

Fagerborg ønsker ikke å spekulere i hvor lenge Loncaric blir ute. TIL er snaue seks uker unna seriestarten mot Brann 2. april.

– Filip er som smått allerede i gang med rehabiliteringa. Per i dag er det for tidlig å si når han kan være tilbake i full trening. Erfaringsmessig vet vi mer om en uke, sier Fagerborg.

Har to keepere igjen

TILs sportslige ledelse kommer ikke til å lete etter en ny keeper etter svaret på Loncaric-skaden.

– Jeg har ikke fått alle detaljene enda, men at det ser greit ut forstår jeg. Ut fra det jeg vet nå kommer vi ikke til å gjøre noen ekstra på keeperplassen med tanke på å hente inn noen nye. Hadde det vært et korsbånd som hadde gått måtte vi kanskje tenkt annerledes. Vi har også en bedre og bedre keeper i Jacob Karlstrøm, sier sportssjef Svein-Morten Johansen om den 20 år gamle keeperen som blir back-up til Gudmund Taksdal Kongshavn inntil videre.

Dette er også duoen som er i TILs tropp mot Lillestrøm i ettermiddag.