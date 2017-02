TIL har mål om å hente to talenter opp i A-stallen hvert år: - Disse kan være de neste som lykkes

Denne tenåringstrioen er på hvert sitt steg på veien mot å få en A-lagskontrakt med TIL. En av dem er høyaktuell for å klare det allerede i vinter.

Henrik Johnsgård (17), Peter Aas (19) og Gustav Severinsen (17) er alle på treningsleir med TILs A-lag i tyrkiske Belek. Felles er at ingen av de tre har A-lagskontrakt med klubben.

De to yngste, Severinsen og Johnsgård, er ikke aktuell for å signere en proffkontrakt per i dag. Ingen av disse to skulle egentlig være med til Tyrkia. Men forfall fra Fredrik Michalsen og Ulrik Yttergård Jenssen gjorde at to plasser ble ledige.

– Gustav og Henrik har hatt en periode der de har jobbet godt, og det legger vi merke til. Spillerne har en drivkraft, og når de også har ferdigheter så tror vi på dem. Derfor tror vi utmerket godt at disse to kan klare å bli A-lagsspillere på sikt. Men mye skal klaffe, sier sportssjef Svein-Morten Johansen til iTromsø.

Han poengterer at det «også er flere gutter i TIL B-stallen som er aktuelle over tid».

– Men Gustav og Henrik er her nå, og av disse ligger nok Henrik lengst fram og var et naturlig valg å ta med per i dag. Treninger med A-laget, prestasjoner på TIL 2 og deltagelse på slike leirer vil styrke sjansene til unge spillere som vil inn på A-laget, sier Johansen.

Avgjøres etter La Manga

Peter Aas, den eldste av de tre tenåringene, er i en annen kategori. Han er med i oppkjøringen for at klubbledelsen skal finne ut om han er ønsket med i A-stallen på heltid allerede denne sesongen.

– Han trener fast sammen med oss, og skal også være med til La Manga i Spania senere i februar. Etter det tar vi nok en vurdering, sier sportssjef Johansen til iTromsø.

– Peter har et spennende teknisk og fysisk potensial. Han er hurtig og god en mot en, så for han gjelder det å utvikle relasjonene til medspillerne. Han må også se om han egentlig er back eller ving i framtiden, sier sportssjefen videre.

Vingtalentet har allerede debutert for TIL – riktignok bare i treningskamp, men han var med da TIL spilte mot Finnsnes sist vinter. Skader gjennom store deler av 2016 har dog satt han tilbake.

– Vi ønsket å se han i TIL 2 i fjor, men vi ser en voldsom framgang etter at han ble frisk, sier Johansen.

Ta opp to i året

TIL har en styrevedtatt målsetting om at to spillere hvert år skal tas opp i A-stallen fra egen utviklingsavdeling.

– 1996-årgangen var spesiell fordi det var mange der som ble tatt opp. Så kan det godt være år der vi tar ut færre, bare en eller ingen, sier Johansen.

Peter Aas sier selv at han er «all in» på å skaffe seg en kontrakt med TIL.

– Jeg gir alt jeg kan gjøre gjennom å holde meg skadefri og leve som en 24-timersutøver for å vise trenerne at jeg er god nok, sier Aas til iTromsø.

Severinsen er læregutt på sin første tur.

– Det har vært fine dager og jeg har lært masse av de store gutta, sier Severinsen med et smil.