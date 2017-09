TIL forlenger avtalen med Valakari

Etter det iTromsø vet blir Simo Valakari TIL-trener også etter denne sesongen. Se pressekonferanse på itromso.no fra 12.30.

Klubben har innkalt til pressekonferanse klokken 12.30 på Alfheim. Der vil nyheten om at de har blitt enig med hovedtrener Simo Valakari om å videreføre avtalen også utover denne sesongen bli presentert.

Valakari skrev i sommer en avtale ut sesongen 2017 med opsjon for sesongene 2018 og 2019. Denne avtalen var laget slik at klubben i teorien kunne trekke seg ut når sesongen var over.

Nå har klubbledelsen etter fire seriekamper valgt å forlenge avtalen, noe som betyr at Valakari blir med TIL uansett divisjonsstatus neste sesong.

TIL-treneren selv var tydelig til iTromsø på sin egen framtid allerede etter cupkampen mot Lillestrøm 9. august. Da uttalte han at han ville bli i klubben uavhengig av divisjonsstatus.

Etter det iTromsø kjenner til har prosessen med å forlenge avtalen med Valakari foregått over flere uker. Sentrale personer skal tidlig ha blitt overbevist om hans kvaliteter, og ønsker derfor å forlenge med han så snart som mulig.

Selv bekreftet klubben nyheten i en pressemelding klokken 12.24. Der skriver klubben følgende:

Tromsø IL og Simo Valakari er blitt enige om å forlenge trenerkontrakten som strekker seg ut jubileumsesongen i 2020.

- Vi er svært fornøyd med signeringen som passer svært godt inn i vår langsiktige satsing mot vårt 100-årsjubileum i 2020, sier administrerende direktør i TIL, Stig-Arne Engen.

Valakari kom til klubben i slutten av juli, og har blitt svært godt mottatt i spillergruppa og ellers i klubben.

- For oss er det svært viktig at vi har felles forståelse for hvordan vi skal utvikle klubben videre og hvordan vi skal skape resultater sammen. Det har vært avgjørende for oss at denne felles forståelsen er på plass. Alt fokus nå er på å beholde plassen i Eliteserien og all kraft rettes inn mot dette, sier sportssjef Svein Morten Johansen.

TILs hovedtrener ser frem til å jobbe med klubben på både kort og lang sikt.

-Jeg er veldig fornøyd med at jeg nå får muligheten til å skape resultater i en klubb jeg mener har et stort potensial. Den viktigste jobben i år er å holde oss i Eliteserien. Samtidig gleder jeg meg veldig til å være med å utvikle klubben videre og ta ut det potensialet som jeg ser ligger der, sier Valakari.

