TIL enige med klubb om ny spiss

TIL jakter Mushaga Bakenga. Spennende avslutning på overgangsvinduet for TIL.

TIL forsøker å få inn en spiss på overgangsvinduets siste dag. Den spilleren er Rosenborg-spiss Mushaga Bakenga, noe også Nordlys har omtalt. Det som imdilertid kan velte en overgang er at det nå er opp til Bakenga.

Det skal være interesse for Bakenga fra både både inn- og utland, blant annet fra danske Hobro, en klubb i 2. Bundesliga, samt Strømsgodset og Sarpsborg 08. Derfor kan det hende at 25-åringen glipper for TIL.

– Det er èn igjen som vi avventer svar på. Slik vi ser det, er sannsynligheten liten. Enten så blir det noe av, eller så kjører vi på med den troppen vi har ut året, sier sportssjef Svein-Morten Johansen.

Han bekrefter at det dreier seg om en norsk spiller og at det mest sannsynlig - hvis det blir en avtale - er snakk om en kontrakt ut årets sesong. TIL er enige med spillerens klubb.

Dette er altså Rosenborg-spiss Mushaga Bakenga, men det vil ikke TIL bekrefte.

– Om spilleren vil, så vil det løse seg, fastslår Johansen.

Overgangsvinduet stenger kl. 24.00 i dag.

– I løpet av arbeidsdagen bør det ha skjedd noe. Men samtidig, siden det er snakk om en norsk spiller, er det enklere å få ballen til å rulle på ettermiddagstid, sier Johansen.

Som iTromsø har skrevet tidligere, er TIL interessert i Rosenborg-spiss Mushaga Bakenga. Det har foreløpig ikke lyktes iTromsø å få en kommentar fra Bakenga selv. Heller ikke agent Jim Solbakken har besvart våre henvendelser.

I går ble den russiske midtbanespilleren Shamil Gasanov klar for Tromsø IL.

