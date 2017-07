TIL-aktuell trener reiser hjem uten kontrakt: - Simo er aktuell

TIL tar endelig avgjørelse i trenerjakten over helga, og mye tyder på at den neste treneren i klubben er finsk.

ALFHEIM: Simo Valakari kom torsdag ettermiddag til Tromsø for å forhandle om trenerjobben i TIL med klubbledelsen.

Ifølge sportssjef Svein-Morten Johansen har partene vært i kontakt i tre uker, og forrige uke møtte han Valakari i Oslo.

Fredag formiddag drar Valakari tilbake til Finland, uten å ha skrevet på en endelig avtale.

– Simo reiser hjem i formiddag. Vi blir å behandle trenersaken i klubben, og håper på en avklaring i løpet av neste uke, sier sportssjef Svein-Morten Johansen til iTromsø fredag morgen.

– Simo er aktuell og har gitt et godt inntrykk, legger Johansen til.

Etter det iTromsø kjenner til er Valakari etter møtene med TILs klubbledelse i Tromsø fortsatt den heteste kandidaten til jobben.

Men TIL har etter sparkingen av Bård Flovik i forrige uke vært veldig tydelig på at de vil ta seg god tid i jobben. Sportssjefen har tidligere uttalt at klubben nå er nede i fem kandidater.

Dermed tyder mye på at en løsning kan bli at midlertidig trener Truls Jenssen leder laget mot Sandefjord søndag 16. juli og den nye treneren tar over laget permanent når laget er tilbake fra ferie cirka 25. juli.