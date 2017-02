Spissduo herjet for TIL: - Vi håper Sigurd er fornøyd med oss

Thomas Lehne Olsen og Runar Espejord fikk tillit på topp for TIL i sesongens første treningskamp, og scoret til sammen tre mål. Etter kampen hilste de hjem til en spisslegende i Tromsø.

TYRKIA: Lehne Olsen, forrige sesongs TIL-toppscorer, fortsatte der han slapp i 2016. Mot det slovakiske eliteserielaget Trencin scoret han to av TILs mål i oppgjøret som endte 4–1.

Spisskollega Runar Espejord var også frisk fra start og scoret TILs første mål på en stupheading etter et godt innlegg fra Magnus Andersen.

– Vi hadde noen fine relasjoner og samtidige bevegelser som skaper ubalanse hos dem. I tillegg treffer vi godt når vi skal presse dem høyt, og gir oss noen gratismuligheter, sier Espejord.

Avslutningstrening

Hjemme i Tromsø sitter spisstrener Sigurd Rushfeldt som har to økter med TILs offensive spillere hver uke i vinter. Og elevene håper de har levd opp til forventningene fra målkongen.

– Jeg håper han er fornøyd med at vi har scoret, men at han også vet at vi kan gjøre det enda bedre, sier Lehne Olsen.

Selv gleder Rushfeldt seg over at guttene hans er kommet i gang.

– De vet jo selv at de har det nivået der inne, og det er bare å kjøre på og får det ut. Så får de begge gode sesonger, sier Rushfeldt på telefon fra Tromsø.

Tidenes mest målfarlige norske spiller er sikker på at avslutningstrening betyr mye.

– Jeg tror helt klart at det har en effekt å trene mye avslutninger. Et par tre ganger i uka så hjelper det veldig, og det trenger ikke være meg som gjør det, sier Rushfeldt som kommer til å jobbe med laget fra rundt 1. mars igjen.

Kunne ledet med fem

For TIL satt tonen fra start, og burde ledet både 3–0, 4–0 og 5–0 etter en førsteomgang med en rekke sjanser. Flere av disse kom etter godt press av Lehne Olsen og Espejord som ga TIL ballen i gode posisjoner i en omgang som endte med 2–0-ledelse.

– Jeg og Runar har ikke spilt så mye sammen, heller ikke her nede i Belek, men hvis dette blir en slager ut på sommeren og høsten så kommer dette til bare å bli enda bedre, sier Lehne Olsen.

For på sidelinja satt TILs nye slovenske spiss Slobodan Vuk. Han er tiltenkt å spille, men skal slik TIL framsto offensivt torsdag ettermiddag få slite med å komme inn på laget.

– Nei, men samtidig kommer vi til å trenge han i løpet av sesongen, og han kommer til å gi oss tøff konkurranse om de plassene på topp, sier Lehne Olsen.

God islending

På venstrekanten, der Lehne Olsen spilte mest i 2016, spilte Aron Sigurdarson en fantastisk kamp. Islendingen scoret 4–1-målet på straffe etter at Espejord hadde snappet ballen og blitt felt. I tillegg hadde Sigurdarson to målgivende pasninger.

– Vi er ikke akkurat veldig fornøyde med hvor mange mål som ble scoret i 2016, så vi må vel kunne si at vi skal score flere i år, sier Espejord.

KAMPFAKTA

TIL 4 (2)

Trencin 1 (0)

Mål: 1–0 Runar Espejord (21 min., Andersen), 2–0 Thomas Lehne Olsen (45 min., Sigurdarson), 2–1 (54 min.), 3–1 Lehne Olsen (55 min., Sigurdarson), 4–1 Aron Sigurdarson (77 min, straffe)

TILs lag: Filip Loncaric - Christian Landu-Landu (Peter Aas i 27 min.), Magnar Ødegaard, Simen Wangberg, Kent-Are Antonsen (Henrik Johnsgård i 24 min.) - Magnus Andersen (Gustav Severinsen i 10 min.), Morten Gamst Pedersen (Mikael Norø Ingebrigtsen i 18 min.), Jonas Johansen, Aron Sigurdarson - Thomas Lehne Olsen, Runar Espejord.