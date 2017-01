Slobodan (27) er TILs nye spiss

TIL henter slovensk landslagsspiss.

TIL har signert Slobodan Vuk fra den slovenske klubben Domzale på en treårskontrakt.

Det sier klubbledelsen ved sportssjef Svein-Morten Johansen.

– Det jeg kan si er at vi bekrefter at det stemmer at Slobodan Vuk er klar for TIL, sier sportssjefen til iTromsø.

Han vil ellers ikke gå inn på noen detaljer, og er sammen med Bård Flovik på vei hjem til Tromsø etter å ha blitt enige med Vuks tidligere klubb.

Europa League-kvalik

Spissen, som er 180 centimeter høy er 27 år, og har denne sesongen scoret åtte mål på 13 seriekamper for Domzale i den slovenske eliteserien. At han er sentral i klubben er det ingen tvil om. At spissen hadde nummer 10 på ryggen vitner om det.

Domzale spilte også kvalifisering til Europa League i sommer, men lyktes ikke å ta seg til et gruppespill. Vuk har også nylig vært i landslagstroppen til Slovenia.

Nyheten er også omtalt på et slovensk nettsted. I saken omtales overgangssummen som betydelig for Vuks tidligere klubb.

Mohn-penger

Vuk hadde kontrakt med Domzale ut 2018-sesongen, og det ligger derfor i kortene at TIL har brukt flere av de fem Trond Mohn-millionene de fikk i desember til å betale for overgangen.

Treårsavtalen Vuk har signert på betyr at han er TIL-spiller minst ut 2019-sesongen.

iTromsø kommer tilbake med mer.