Slik spilles første runde i cupen

Se hele oppsettet her.

Norges Fotballforbund (NFF) har satt opp første runde av NM.

– Når vi setter opp første runde er målet å få flest mulig gode oppgjør i nærmiljøet som vil skape stemning, og vi legger vekt på kortest mulig reiser. I tillegg skal klubbene helst ikke ha møtt hverandre de siste tre årene. Mange ønsker seg lag fra Eliteserien, men det er kun 16 som kan få det, og en vanskelig kabal. Vi prøver også å unngå at lag fra samme avdeling i seriespill ikke møter hverandre, men enkelte ganger må dette prinsippet vike for at de andre punktene skal ivaretas, sier seksjonsleder for tuneringsadministrasjon og arrangement, Rune Pedersen til fotball.no.

NRK har rettighetene til cupen. Den første TV-kampen blir Gran – Vålerenga.

Her er kampene:

(Eliteserielagene er markert med fet skrift)

Kvik Halden–Østsiden

Kråkerøy–Fredrikstad

Moss–Sprint/Jeløy

Drøbak-Frogn–Sarpsborg 08

Holmlia–Stabæk

Skeid – Lyn (spilles 27/4)

Holmen–Asker

Kjelsås–Frigg

Ullern–KFUM

Bærum–Oppsal (spilles 27/4)

Grorud–Follo

Skjetten–Lillestrøm

Lørenskog–Strømmen

Skedsmo–Ull/Kisa

Gran–Vålerenga (vises på NRK 1)

Flisa–Elverum

Gjøvik/Lyn–Brumunddal

Løten–Kongsvinger

Redalen–Raufoss

HamKam–Nybergsund

Åssiden–Strømsgodset

Vestfossen–Mjøndalen

Ørn Horten–Hønefoss

FK Tønsberg – Arendal

Flint–Sandefjord

Halsen–Notodden

Hei–Odd

Pors–Fram (spilles 27/4)

Randesund–Start

Donn–Jerv

Fløy–Vindbjart

Riska–Viking

Lura–Sandnes Ulf

Vidar–Haugesund

Sola–Vard Haugesund

Staal Jørpeland–Egersund

Bryne–Brodd

Austevoll–Brann

Trott–Åsane

Bjarg–Fana

Os–Nest Sotra

Fyllingsdalen–Sotra

Stord–Lysekloster

Fjøra–Sogndal

Førde–Florø (spilles 27/4)

Volda–Molde

Herd–Aalesund

Hødd–Spjelkavik

Brattvåg–Kristiansund

Træff–Ranheim

Steinkjer–Levanger

Kolstad–Verdal

Tillerbyen–Byåsen

Tynset–Orkla

Stjørdals Blink–Nardo

Strindheim – Rosenborg

Mo–Mosjøen

Harstad–Sortland

Fauske Sprint–Bodø/Glimt

Mjølner – Finnsnes

Alta – Senja

Lyngen/Karnes–Tromsdalen

Fløya–Salangen

Bjørnevatn–Tromsø

Kampene spilles onsdag 26. april med unntak av de kamper hvor datoen står ved kampen.