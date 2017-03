Slik kan TILs nye afrikaner bli klar til helga

Fredag får TIL om Patrick Kpozo (19) kan bli klar til sesongåpningen på søndag.

Felles for både TILs nyervervelser Elhadj Mour Samb, Mehdi Dioury og Patrick Kpozo, er at alle må ha arbeids- og oppholdstillatelse fra UDI, før de kan spille for TIL.

Men det faktum at Kpozo alt har en slik tillatelse i Sverige og er på korttidslån i Tromsø, gjør at det åpner opp en mulighet for at han kan spille alt i helga. I verste fall må han stå over hele april, noe som betyr sju TIL-kamper.

- Vi har en avtale med politiet i morgen, og da skal vi se om vi kan få en dispensasjon for tidlig arbeidstillatelse siden han allerede har arbeids- og oppholdstillatelse i Sverige, sier sportssjef i TIL, Svein-Morten Johansen til iTromsø.

Samb først i køa

Hvis man er maks heldig, blir Kpozo klar umiddelbart.

- Vi kommer til å peke på at han er på et kortidslån, så hvis vi er maks heldig, så blir han klar, men mest sannsynlig vil det ta lengre tid, sier sportssjefen.

I forhold til senegaleserne Samb og Dioury, er førstnevnte den som trolig blir klar først.

- Vi var først ute med Mour, så vi har snakket med UDI for å finne ut om han kunne bli spilleklar til første serierunde. Signalet vi har fått der er at det vil ta lengre tid, sier Johansen.

Rekker trolig Odd

Ifølge Johansen er det lite håp om at Samb eller Dioury er med til kampene mot Brann, Viking og Sogndal.

Men 4. serierunde mot Odd, borte på Skagerak Arena 17. april, har Johansen et håp om at de kan rekke.

- Vi må nok innstille oss på at de mister de tre første kampene. med det tidspunktet som ble skissert med 3-4 uker fra vi var hos politiet, håper vi de kan være aktuell for Odd-kampen. Det tror vi er realistisk, sier Johansen.