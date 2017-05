Slik blir andre runde i cupen

Her er oppsettet for runde to i fotball-NM.

De store skrellene uteble i NMs første runde - med unntak av Kråkerøys seier mot den gamle cupstorheten Fredrikstad. Nå har Norges Fotballforbund offentliggjort oppsettet for neste etappe av veien mot Ullevaal. – Vi prøver å skape flest mulig fotballfester og synes vi har fått til en del gode oppgjør. Det vi har tatt hensyn til er at de lavest rangerte lagene får motstander fra Eliteserien eller OBOS. Så må vi også tenke på toppklubbene som er i en hard fase av sesongen med mange kamper, og prøver derfor å begrense reisingen for dem. Det er en vanskelig kabal, men jeg tror det blir mange fine kamper og håper oppsettet blir godt mottatt, sier Rune Pedersen, seksjonsleder for turneringsadministrasjon i NFF i pressemeldingen. Dette tror ekspertene om Champions League-semiene: – Når det laget angriper, er det som et 100-meterfelt i en OL-finale Menn: Kråkerøy - Vålerenga

Moss - Sarpsborg 08

Grorud - Elverum

Skeid - Strømsgodset

Asker - Stabæk (spilles 25. mai)

KFUM - Bærum

Strømmen - Kjelsås (spilles 25. mai)

Ull/Kisa - Alta

Nybergsund - Kongsvinger (spilles 25. mai)

Brumunddal - Lillestrøm

Raufoss - Sogndal

Mjøndalen - Kvik Halden

Ørn-Horten - Sandefjord

Pors - Odd

Arendal – Notodden (spilles 25. mai)

Jerv - Bryne

Fløy - Start

Egersund - Viking (spilles 25. mai)

Vard Haugesund - Haugesund

Lysekloster - Brann

Åsane - Fyllingsdalen

Nest-Sotra - Sandnes Ulf

Florø - Fana

Tynset - Rosenborg

Verdal - Kristiansund

Byåsen – Aalesund

Ranheim - Stjørdals-Blink

Hødd - Molde

Mosjøen - Levanger

Sortland - Bodø/Glimt

Fløya - Tromsdalen

Finnsnes - Tromsø * Kampdag er onsdag 24. mai – med unntak av kampene nevnt i oppsett som spilles 25. mai. Her er Arne Scheies ti største cupbomber i første runde Kvinner: Grei - Urædd

Stabæk - Fart

Lier - Kolbotn

Nanset - Lyn

Snøgg - Røa

Amazon Grimstad - Klepp

Arna-Bjørnar - Fyllingsdalen

Åsane - Avaldsnes

Kaupanger - Sandviken

Fortuna Ålesund - LSK Kvinner

Molde - Trondheims-Ørn

KIL/Hemne - Byåsen

Innstrandens - Grand Bodø

Fløya - Vålerenga

Tromsdalen - Medkila

Bossekop - Tromsø * Kampene spilles 31. mai, men klubbene kan bli enige om å spille tidligere.

Si din mening: Du er hjertelig velkommen til å kommentere denne artikkelen (stengt mellom midnatt og kl. 06:00). Du må være innlogget på Facebook for å kunne kommentere. Upassende og injurierende innlegg vil bli slettet! Hele debatter kan også bli fjernet uten forvarsel. Varsle om upassende innlegg her Følg Folkebladet på Facebook