Russisk spiller aktuell for TIL

Tidligere Anzhi-spiller er aktuell for Tromsø IL.

Shamil Gasanov (24) kan bli TIL-spiller før overgangsvinduet stenger onsdag.

Den russiske midtbanespilleren var på trening med Gutan i dag.

– Vi har gjennom et agentnettverk i Moskva fått hit en spiller som har en bra CV. Han har spilt i Anzhi i toppserien i Russland. Vi vil sjekke han ut hvem han er og hvordan han ser ut medisinsk og fysisk samt fotballmessig. Han er her i utgangspunkt i dag og i morgen, og så får vi se hva vi lander på, sier sportssjef Svein-Morten Johansen til klubbens hjemmeside.

24-åringen er 185 centimeter høy og har spilt 33 kamper for Anzhi etter debuten i 2015. Per nå har han ingen kontrakt, og TIL må derfor ikke ut med noen overgangssum.

TIL vurderer å tilby Gasanov en avtale ut 2017 - med mulighet for forlengelse.

– Han har bra statistikk og bra verdi i markedet om man ser på Transfermarkt (5,6 millioner). Så dette kan være en bra mulighet for oss. Det er viktig for oss å se om vi kan få bruk for han med en gang og om han kan ta den norske ligaen umiddelbart, sier Johansen.

– Han er ganske ung og spilt en del i den russiske ligaen, så det er en interessant spiller. Den serien holder på sitt beste et veldig høyt nivå, legger han til.

Gasanov håper selvsagt på kontrakt med Tromsø IL.

– Jeg har fått et godt inntrykk og det virker å være en flott klubb, sier 24-åringen.

