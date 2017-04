Senegaleser endelig spilleklar for TIL

Elhadj Mour Samb kan høyst trolig spille mot Viking torsdag. To andre angrepsspillere er derimot uaktuelle.

Mour Samb ble hentet fra Diambars-akademiet i vinter, men spissen hadde før i dag ikke fått arbeids- og oppholdstillatelse. Dette er ifølge sportssjef Svein-Morten Johansen nå klart.

At Mour Samb er klar er virkelig noe TIL trengte på en tung dag for klubben. Som iTromsø avslørte i formiddag er Runar Espejord langtidsskadet. Men klubben opplyser at også Slobodan Vuk ikke blir med for å møte Viking torsdag. Sloveneren er dog klar til søndag ifølge assistenttrener Lars Petter Andressen.

Mour Samb selv gledet seg over nyheten etter treningen onsdag.

– Jeg er glad dette gikk i orden, og trodde ikke dette skulle gå i orden før mot Odd 2. påskedag, sier Mour Samb.

– Laget trenger hjelp

Han har som de andre spillerne registert at både Espejord og Vuk ikke spiller mot Viking.

– Laget trenger hjelp, og nå er jeg klar. Det kan hjelpe litt siden vi ikke har så mange angrepsspillere, sier Mour Samb.

Og det er ikke utenkelig at senegaleseren går inn på topp fra start sammen med Thomas Lehne Olsen. Det bekrefter assistenttrener Lars Petter Andressen. Samtidig er det mulig at både Gjermund Åsen og Mikael Norø Ingebrigtsen bekler rollen rett bak spissen - i rommet mellom midtbanen og Lehne Olsen.

Den tidligere Diambars-spilleren, som også var tre år i franske Lille, ser på seg selv som en anvendelig spiller.

– Jeg har spilt mest på kantene, men har også spilt både i tierrollen bak spissen, og ren spiss i Senegal, forteller 23-åringen.

– Seier og mål

Han er ikke nervøs for det som venter.

– Nå har jeg ventet lenge, og vil bare spille. Mentalt er jeg klar, sier han og peker på hodet sitt med et smil.

Debuten er ikke langt unna, og Mour Samb er ikke vanskelig å be på spørsmål om hvordan han ser for seg Viking-kampen.

– At vi vinner og scorer mål, sier Mour Samb foran det som blir hans første kamp i en europeisk toppliga.