Pipekonsert mot TIL etter ydmykelse på Alfheim: - I 1. omgang fungerte ingenting

Det startet med en kalddusj etter fire minutter. Og det ble bare verre for «Gutan» mot Stabæk søndag kveld.

En sjokkartet førsteomgang på Alfheim avgjorde langt på vei søndagens eliteseriekamp i Tromsø. Stabæk gikk i garderoben med 3-0-ledelse. «Gutan» kom aldri tilbake i kampen. TIL tapte 0-3.

– Hadde jeg visst hvorfor vi var så dårlige, skulle jeg gjort noe med det. Når vi spiller på 60 prosent, da er vi ikke gode nok. Det ble vi straffet for i dag, sier TIL-kaptein Simen Wangberg.

– I 1. omgang fungerte ingenting, legger kapteinen til.

HER ER VÅR DOM ETTER STORTAPET:

Blytung start

Kampen var bare fire minutter gammel. Stabæk hadde allerede rukket å skremme hjemmepublikum et par ganger, da de blåkledde gjestene tok ledelsen i Tromsø.

Luc Kassi ble frispilt på høyresiden. Han var raskere enn TILs venstreback Kent-Are Antonsen. Inne i boksen sto eliteseriens farligste mann om dagen, «Ohi» Omoijuanfo. Han lurte seg fri fra både Simen Wangberg og Ulrik Yttergård Jenssen. Han kunne dermed enkelt heade Stabæk i ledelsen.

«Gutan» prøvde å reise seg etter kalddusjen. Thomas Lehne Olsen kom nære to ganger midtveis i omgangen. Først skjøt han like utenfor, da han nådde ballen like foran Stabæk-keeper Mande Sayouba, før han sendte Sayouba ut i full strekk på et skudd fra skrått hold som såvidt ble parert til corner.

To kjappe

Men i minuttene før pause ble kampen langt på vei avgjort. Tonny Brochmann Christiansen satte to kjappe mål for Stabæk, begge av typen han selv trolig vil huske lenge.

Først, etter 40 minutter, ristet han av seg ikke mindre enn tre (!) motstandere med en smart vending i TIL-boksen, før han rolig rullet ballen under TIL-keeper Gudmund Kongshavn.

Tre minutter senere var samme mann på farten igjen. Ulrik Yttergård Jenssen rygget og rygget, og Brochmann Christiansen prøvde like godt skuddfoten fra 25 meter og skrått hold. Det knallharde skuddet gikk som et prosjektil mot lengste hjørne, uten at Gudmund Kongshavn klarte å henge med på notene.

Tok TIL-spiller rett av

TIL-trener Bård Flovik tok et umiddelbart grep etter lagets tredje baklengs: El Hadji Mour Samb ble tatt rett av banen og erstattet med Mikael Norø Ingebrigtsen, kun to minutter før pause.

Ingebrigtsen fikk en halvsjanse på returball i feltet til å redusere før pausesignalet, men traff ikke på forsøket.

«Gutan» gikk til pause til stor pipekonsert fra hjemmepublikum.

Stolpetreff

Etter pause klarte TIL å løfte spillet mer mot et Stabæk-lag som la seg noe lavere.

Thomas Lehne Olsen kom nok en gang nær scoring da han skjøt ballen på innsiden av stolpen etter 53 minutter.

Også Ulrik Yttergård Jenssen fikk en stor sjanse i returrommet, men traff ikke rent på ballen da han avsluttet fra 12-13 meter.

Ti minutter før slutt fikk Gjermund Åsen alle sjansers mor, men satte ballen utenfor med det åpne målet gapende. Dette var dagen da ballen ikke ville i mål for TIL.