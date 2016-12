Pappalykke for TIL-keeperen

Det er ikke bare på fotballbanen at TIL-keeper Gudmund Taksdal Kongshavn (25) har store ting å se fram til i 2017.

Den 25 år gamle fotballkeeperen fra Bergen, som går inn i sin tredje sesong i TIL-drakten, venter nemlig sin første sønn i mai, med samboer Ida Fagerhaug Broks, datteren til volleyballaget BKTs trener Edgar Broks.

– Det er selvfølgelig utrolig stort og noe jeg ser veldig fram til., Livet består av mer enn fotball eller det yrket man har, sier Gudmund Taksdal Kongshavn.

– Ro og trygghet

Kongshavn har virkelig funnet lykken i Tromsø, både på og utenfor banen.

Han har for lengst blitt en del av Broks-familien, når lille Jasmin nå får en lillebror i mai.

– Jeg er jo far og jeg har alltid vært glad i unger. Å ha noe viktig å fokusere på utenfor fotballbanen, kan gi en ro og trygghet på banen, så det er utelukkende positivt, sier 25-åringen, som håper på mange flere år i Tromsø.

– Det er vanskelig å spå i fotball, det er ikke bare opp til meg. Men det er mye med TIL og Tromsø by som appellerer til og er bra for min del, men så er det jo slik i fotball, at man vet aldri, sier Kongshavn.

Tror på god sesong

Kongshavns år i TIL har dessverre vært mye plaget av skader.

I 2015 ble det tre kamper, mens det i fjor ble 14, etter han på ny ble skadet etter en god vårsesong.

– Jeg gleder meg stort og jeg har trent veldig godt. Jeg var skadefri i hele vår, nå håper jeg å strekke det ut et helt år, sier Kongshavn.

Selv med den lange skadehistorikken, er 25-åringen nå klar til å ta opp kampen om keeperplassen i TIL.

– Jeg har veldig stor troa på at jeg kan ha en god og skadefri sesong. Kroppen og kneområdet har respondert veldig bra siden jeg begynte opptreningen, så jeg har veldig troa på en god sesong for egen del og for TIL, sier den kommende småbarnsfaren.