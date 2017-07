Oppløftende nyheter for TIL-profil: – Det ser veldig bra ut

Runar Espejord fikk testet ankelen i dag.

Espejord har ikke spilt et eneste eliteserieminutt i år på grunn av en trøblete ankel. 30. mai ble han operert. I dag gjennomførte manuellterapeut André Fagerborg en test på ankelen.

– Runar er i rute. Det ser veldig bra ut. Han er litt stiv i ankelen, men det er helt normalt, sier Fagerborg.

Tilbake i september?

Håpet er at Espejord kan delta på fotballtrening i «i løpet av august», og at han dermed kan bidra godt for Tromsø IL i mange kamper i høst.

– Det hadde vært det optimale. Jeg har null peiling på når jeg i realiteten vil være frisk nok til det, men det hadde vært gøy å komme i gang og knødd på seg fotballskoene i nærmeste framtid, sier Espejord til iTromsø.

Ingen dato er satt for et Espejord-comeback. Med solide treninger i august kan TIL-spissen kanskje være tilbake i spill i september? 10. september spiller TIL borte mot Kristiansund i 21. serierunde.

– Det er litt tidlig å spekulere i når han er tilbake for fullt. Fortsetter framgangen er det ikke umulig at han kan bidra på en god måte i høst, sier Fagerborg.

– Frustrerende

Mens resten av Gutan drar på ferie nå, har TIL-spissen nylig vært to uker i Kroatia. Nå skal han fortsette opptreningen her hjemme i Tromsø.

– Jeg kastet krykkene for to uker siden og har nå begynt å gå ordentlig på foten, sier goalgetteren.

Kanskje er det han som skal berge Gutan fra nedrykk i høst?

– Det er ekstra frustrerende å være skadet på sidelinja når vi er i en tøff periode. Det er ikke gøy å se på når man ikke får gjort noe med det, sier Espejord.