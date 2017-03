Minnes tidligere lagkamerat med kamp og samler inn penger til kreftsaken

Byrivalene hedrer avdøde Bjørn Lidin Hansen som spilte for begge klubbene og samler inn penger til organisasjonen Ung Kreft i forbindelse med mandagens kamp.

Mandag kveld klokken 18 møtes TIL og TUIL til treningskamp på Alfheim stadion.

I den forbindelse går alle inntekter til organsiasjonen Ung Kreft.

– Dette var et initaitiv fra TUIL om å ha kampen til minne om Bjørn Lidin Hansen og Ung Kreft-saken, så det er et samarbeid mellom klubbene. Det er gratis inngang til kampen, men vi oppfordrer alle til å støtte Ung Kreft. Det vil være link på storskjermen til en felles spleis-side og på sosiale medier, sier Cecilie Nøstvik, arrangementssjef i TIL.

Link til spleis-siden finner du her.

Gikk bort i høst

Bjørn Lidin Hansen som spilte for både Fløya, TUIL, TIL og Lyn, døde 25. oktober i fjor. Han valgte døden foran livet etter en utmattelsesdepresjon, etter lang tids kamp mot den sjeldne kreftsykdommen Ewing Sarkom.

– Jeg synes det er utrolig bra, og jeg er veldig glad for at de ringte meg. Dette er en viktig sak, og Ung Kreft jobber for å gjøre hverdagen til kreftsyke bedre og tiden etter, at man kan møte folk som har vært i samme situasjon. Jeg synes også klubbene har valgt en veldig fin hedersperson i denne anledningen, sier leder i Ung Kreft, Ingvild Emilie Østgård, som selv har vært rammet av kreft.

– Tenker ofte på Bjørn

Både Jonas Johansen og Christer Johnsgård spilte sammen med Lidin Hansen i TUIL. Mandag er de to på motsatt banehalvdel når de hedrer sin gamle lagkamerat.

– Bjørn var noen år yngre enn meg, men jeg så han alltid mye i hallen og spilte med han i TUIL. Fotballfamilien har vært veldig samlende i tiden, og hvis vi kan være med å hjelpe en såpass viktig organisasjon til å vokse seg større og sterkere, er ingenting bedre enn det. Det er en viktig sak og vi har lyst til å samles om denne saken, sier TIL-spiller Jonas Johansen.

– Kreften er lumsk og rammer nesten alle familier. Man kan ikke gjemme seg fra den, så jeg håper det blir positive bidrag, legger han til.

Christer Johnsgård spilte i fjor for TIL og er i år tilbake i TUIL, der han spilte med Lidin Hansen for flere år siden.

– Det er mange som har vært preget. Bjørn hadde en stor omgangskrets, særlig i fotballmiljøet, så det er mange som tok det som skjedde ganske tungt. Jeg hadde det alltid mye moro med Bjørn, det var mye fliring, og latteren hans er et av mine sterkeste minner av han.

Johansen og Johnsgård beskriver Lidin Hansen som en slepen tekniker og sliter med enorm fightervilje.

– Å spille tre mot tre eller fire mot fire mot Bjørn, var alltid et helsikke. Skulle det bli så hett at han ble sparket ned, reiste han seg alltid rett opp og sa ingenting, erindrer Johansen.

For Christer Johnsgård som var en nær venn, synes han det er betimelig at det igjen blir fokus på hans avdøde venn og tidligere lagkamerat.

– Jeg tenker ofte på han, jeg gjør jo det. Jeg synes det bare er positivt at det kommer en ny runde der man minnes Bjørn. Kreft er noe som rammer enda flere og å hjelpe en organsiasjon med de neste tilfellene, er naturlig og fint, sier TUIL-spissen.