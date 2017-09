Medisinsk test bestått – ny keeper klar for TIL

Javi Jiménez smilte bredt etter å ha blitt klar for TIL ut sesongen.

Spanjolen kom med sisteflyet til Tromsø tirsdag kveld. I morgentimene i dag (onsdag) hadde han en medisinsk sjekk – som ble bestått. Dermed er 30-åringen spilleklar til hjemmekampen mot Sarpsborg 08 søndag.

– Han er klar for troppen søndag. Nå skal han få litt tid til å bli kjent med klubben og blant annet underlaget, sier TILs keepertrener Inge Takøy etter onsdagens trening.

– Jeg ser at han er en spillende målvakt på spillesekvensen. Litt av den spanske skolen. Han er god med beina og en moderne keeper, sier Takøy.

Jimenez er ikke så god i engelsk, noe som kan bli en utfordring.

– Fotballspråket snakker sitt eget språk, så får vi tar den utfordringen. Jeg får lære meg noen spanske gloser, sier keepertreneren.

– Kongshavn førstekeeper

Om spanjolen starter søndag er derimot slett ikke sikkert. Simo Valakari sa dette til iTromsø om keepersituasjonen tirsdag:

– Selvsagt kommer han (Javi) hit for å kjempe om en plass på laget, men er Gudmund (Taksdal Kongshavn) skadefri så er han vår førstekeeper. Han er vår keeper, men slik situasjonen er trengte vi en målvakt til. Alle spillerne her, som er skadefrie, har en sjanse til å starte neste kamp. Men for øyeblikket er Gudmund vår førstekeeper, uttalte TILs hovedtrener.

– Det er hyggelig å få den beskjeden, sier Kongshavn til iTromsø.

– Å ha konkurranse er en del av toppidretten. Det er noe jeg har levd med i mange år. Slik er det overalt på banen. Med tanke på det antallet skader det har vært på keepere i år har man forståelse for at de gjør det de gjør i klubbledelsen, sier Kongshavn videre.

Målvakten som har vært i TIL siden 2015 sier han alltid har vært gode venner med sine konkurrenter på keeperplass.

– I hodet mitt er det nærliggende å skille mellom jobb og privat. Ingen misliker hverandre selv om man er konkurrenter. Javi fikk ikke bagasjen i går, så jeg måtte låne han hansker, sier Kongshavn.

Etter treningen onsdag sa Valakari at han har sentrale ting han ser etter i en målvakt.

– Keeperen må ha en sterk karakter, og det inntrykket får jeg av Javi. Han er en god målvakt, og man kan se at han er en god keeper, sa Valakari.

TIL-ledelsen fikk Jiménez klar rett før fristen gikk ut søndag kveld gjennom fotballforbundet etter å ha først forsøkt på den tidligere Osasuna-keeperen Nauzet Perez.

Har La Liga-erfaring

Dette skjedde etter at TIL før helga ønsket å hente den tidligere Barcelona-keeperen Rubén Miño, men ettersom han for sent var fristilt fra sin forrige klubb gikk overgangen i vasken.

Jimenez er 179 centimeter høy og spilte for Huesca i fjor, men fikk ikke kamper for førstelaget. I 2015–16 fikk han 40 kamper for Elche på nivå to i Spania. Tidligere har han spilt to kamper for Levante i La Liga.