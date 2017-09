Magnus om den tøffe tiden: – Jeg tror mange ville gitt opp

I mange år var Magnus Andersen (31) fast på TIL. Denne sesongen har han slitt mye benken, men nå er det lys i tunnelen.

Andersen har i løpet av sin TIL-karrière – som startet i 2011 – vært fast på TIL-laget. 31-åringen har også vært en solid bidragsyter med både mål og assists. Men denne sesongen har 31-åringen startet kun fem kamper.

– Det har selvfølgelig vært en ny hverdag. Det er noe annet når du har spilt alt og plutselig sitter du litt på benken. Du må gå noen runder med deg selv. Jeg tror mange kanskje ville gitt litt opp i den situasjonen, men man må nesten bare legge ned enda mer arbeid og rett slett være i best mulig form. Og når du da får sjansen, så må du ta den, sier Andersen til iTromsø.

– Det nytter ikke å være sur. Det går bare ut over deg selv, legger han til.

Ny rolle

Og kanskje blir det mer spilletid i TILs viktige serieinnspurt. Andersen fikk oransje vest på onsdagens trening. Det betyr at han vurderes i startelleveren søndag.

– Det er for tidlig å kalkulere med det. Her er det bare å jobbe på, så får vi håpe vesten også er på lørdag – dagen før kamp, sier Andersen.

Etter at han i hele sin TIL-karrière stort sett har vært vurdert som midtbanespiller, er han nå mest aktuell som høyre vingback i Simo Valakaris 3-4-3-formasjon.

– Det ligner litt på rollen jeg hadde før, i 4-4-2. Da var jeg også i perioder helt nede på backen der, men det er litt mer defensivt ansvar nå i vingbackrollen. Men man kan være med mye offensivt også. Sånn sett er det en fin rolle, synes Andersen.

Han startet på høyre vingback, da Hans Norbye var syk, mot Sarpsborg 08 (5–0) for en drøy uke siden.

– Det var deilig å spille igjen, absolutt. Artig med storseier, sier Andersen.

Konkurranse med bestekompisen

Litt spesielt er det å konkurrere med bestekompisen Norbye om en plass på laget.

– Man er veldig profesjonell til det. Begge har spilt mange kamper opp gjennom tiden. Om vi må konkurrere litt, så går det fint. Vi er veldig gode romkamerater, så det er klapp på skulderen – uansett hvem som spiller, forsikrer Andersen med et smil.

Simo Valakari vil selvsagt ikke si hvem som starter mot Lillestrøm søndag, men er klar på at Andersen er viktig for TIL.

– Selvsagt vet jeg hva Magnus har gjort her før, og han er her fortsatt. Magnus er en veldig god spiller – en verdifull person på og utenfor banen. Kanskje har denne sesongen ikke vært så lett for ham. Men jeg liker holdningene hans. Han gjør alt for laget og var ekstremt god mot Sarpsborg, sier TIL-treneren.