Koppinen om trenervalget: - Sjanser må man noen ganger ta

Miika Koppinen er spent på om TIL har lyktes i valget av ny trener, men poengterer at man ikke har noen garantier for å lykkes.

ALFHEIM (iTromsø): Onsdag formiddag ble finske Simo Valakari presentert som TILs nye trener i kantina på Alfheim. På pressekonferansen fortalte sportssjef i TIL, Svein-Morten Johansen, hvorfor valget falt på 44-åringen fra Finland, før han avsluttet med dette sitatet:

– Otto (Fredrikson) og Miika (Koppinen) har bidratt i stor grad i ansettelsesprosessen.

Spilt en viktig rolle

Valakaris landsmann, Miika Koppinen, har lang fartstid i klubben på fotballbanen for TIL, men har etter karriereslutt i 2014 en viktig rolle i korridorene på Alfheim. Den finske TIL-legenden sitter i styret i Tromsø Idrettslag og er en del av det sportslige utvalget som har jobbet for å få Simo Valakari til TIL.

Derfor har Koppinen vært involvert med å finne og kvalitetssikre Valakari etter at TIL-keeper Otto Fredrikson kom opp med navnet.

– Det var ikke jeg alene som fant ham, men jeg pratet en del med kontakter jeg har i Finland, som igjen har tatt kontakt med Simo. De kontaktene er alt fra folk i det finske landslaget, andre finske trenere og spillere som har spilt for ham, sier Miika Koppinen til iTromsø.

– Ingen skal ha klippekort

Tidligere TIL-trenerne Bård Flovik, Per-Mathias Høgmo, Agnar Christensen og Steinar Nilsen har alle hatt tilknytning til Tromsø eller TIL før de ble hovedtrener for klubben. Simo Valakari er en trener «ingen» i Tromsø har hørt om.

– En trener utenfra gjør at alle spillerne får blanke ark og får kvaliteten på treningene opp flere hakk. I tillegg måtte vi naturligvis ha inn en som er lidenskapelig opptatt av fotball og er en aktiv, god trener på feltet, sier Koppinen.

– Hvorfor er dette viktig?

– Jeg tenker at dette er viktig i form av at ingen av spillerne på TIL skal ha klippekort. Det er prestasjonene på trening som skal forsvare spilletid. Akkurat nå mener jeg det er positivt at det kommer ny energi utenfra, svarer Koppinen kontant.

Den tidligere forsvarskjempen innrømmer at TIL ikke har noen garantier med denne ansettelsen.

– Det føles veldig riktig at det er han som har blitt hovedtrener, og sjanser må man noen ganger bare ta. Også får vi se om vi som har tatt avgjørelsen blir «skutt» eller får heltestatus til slutt, smiler TIL-legenden.

Usikker på finske spillere

Ovenfor iTromsø lanserer Valakari muligheten til å hente utenlandske spillere, og da fra sitt eget hjemland. Det tror ikke Koppinen nødvendigvis er en god idé.

– Det er ingen finske spillere som kan gjøre TIL bedre per dags dato. Jeg har ingen umiddelbare navn som dukker opp. Den troppen vi har nå er god nok til å berge plassen. Spillerne har til nå spilt med for høye skuldre, som har ført til dårlige prestasjoner, sier 39-åringen.

Koppinen har tidligere pratet med Valakari mens TILs nye trener var på besøk i Tromsø.

– Som type er han veldig redelig og ærlig, i tillegg til at han er sprudlende og veldig energisk. Han er typisk finsk med at han er kravstor, men samtidig veldig enkel med å ha med å gjøre, sier Koppinen.