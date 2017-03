Kjendissupporterne: «Vi går inn i gruppespillet i Champions League, og Lord Bendtner knuser toppscorerrekorden»

Les hva slags forventninger kjendisene har til sine lag i 2017.

Vi har snakket med kjente personer som holder med hver sine klubber i Eliteserien.

I dag får du presentert Rosenborg, Haugesund, Aalesund, Kristiansund og Tromsø.

Lurer du på hvilke lag Espen Solbakken, Åse Kleveland, Hanne Sørvaag, Olav Stedje, Sarah Natasha Melbye og Petter Nome holder med? Les mer her.

Også kjendissupporterne Håvard Lilleheie, Stian Blipp, Johan Remen Evensen, Pål Trulsen, og Åge Sten Nilsen er alle forvetningsfulle før årets eliteseriesesong.

Rosenborg, Tete Lindbom

Hva er ditt beste minne med Rosenborg?

Det må være å dra på kamp med min morfar da jeg var liten. Det var alltid stor stas å gå ned fra Moholt å lytte til morfars forventninger til kampen. Og når vi var på plass i Klokkesvingen skled fokuset raskt over på egne prestasjoner da jeg som oftest spilte fotball selv med kjente og ukjente der.

Og hva er ditt verste minne?

Det verste er også den nest beste. Mirakelet i Milano. Jeg er nemlig stor AC Milan-fan, og selv om jeg synes det er gøy når underdogs tøffer seg mot de største, setter jeg mest pris på at favorittene tar seieren til slutt. Det er vondere å se Baggio, Maldini og Albertini gråte over et CL-tap enn Strand, Hoftun og Mini.

Hvilket motstanderlag misliker du mest, og hvorfor?

Jeg misliker ikke lag. Jeg heier på fotball og på mine klubber. Jeg misliker når Molde, Brann, Lillestrøm og Vålerenga er ræva. Da mister rivaliseringen den sportslige piffen.

Hvordan tror du det går i årets sesong?

Forventningene er jo skyhøye. The Double for tredje år på rad. Inn i gruppespillet i CL og Lord Bendtner som knuser toppscorerrekorden. Men skal jeg være realistisk ryker vi ut i cupen. Ellers nailer vi alt i jubileumssesongen.

Sven Erik Bystrøm, FK Haugesund

Hva er ditt beste minne med Haugesund?

Det er nok noen år siden, men da jeg var yngre og bodde i Haugesund var jeg ofte på kamp. Jeg husker godt kampen da Haugesund rykket opp til Tippeligaen for første gang i 1997. Det er nok den beste opplevelsen.

Og hva er ditt verste minne?

Jeg var på stadion da Haugesund rykket ned til 2. divisjon i 2004, det er nok den verste kampen jeg har hatt.

Hvilket motstanderlag misliker du mest, og hvorfor?

Haugesund har ikke noen veldig store rivaler, men fotballen i Haugesund er kompleks. Da Haugesund spilte i 2. divisjon spilte de mot Vard Haugesund, og det er nok det nærmeste vi kommer rivaler. Men de siste årene er det kanskje Viking. Jeg smiler litt når Haugesund vinner over Viking, og det blir noen meldinger til kompiser fra Stavanger

Hvordan tror du det går i årets sesong?

Jeg tror det går bra. Vi har jo etablert oss godt i Eliteserien, og jeg håper at de har mulighet til å ta en medalje.

Sandra Borch, Tromsø

Hva er ditt beste minne med Tromsø?

Det minnet som sitter igjen er da Arne Vidar Moen i 2003 i siste serierunde nesten fire minutter på overtid scoret det avgjørende målet mot Rosenborg som sikret TIL plass i eliteserien. Å gå fra nedrykk til sikker plass på så kort tid var en herlig opplevelse.

Og hva er ditt verste minne?

Cupfinalen mot Hødd i 2012. En cupfinale vi alle hadde store forventninger til, hvor TIL til slutt taper. Veien hjem fra Ullevaal var ekstra lang den dagen.

Hvilket motstanderlag misliker du mest, og hvorfor?

Tradisjon tro må det bli Bodø/Glimt. Men siden de ikke er i Eliteserien i år så må jeg si Lillestrøm, alltid tøffe kamper.

Hvordan tror du det går i årets sesong?

Jeg håper TIL klarer å stabilisere seg i Eliteserien, og satser på en 7. plass.

Frode Alnæs, Kristiansund

Hva er ditt beste minne med Kristiansund?

Det er egentlig å få være på oppstarten og laget klubbsangen da vi var i 3. divisjon. Den beste opplevelsen var hele prosessen med å slå sammen de to klubbene Kristiansund og Clausenengen, to lag som var rivaler i alle år. Å bygge sammen til et hovedlag og komme seg så raskt til Eliteserien er imponerende.

Og hva er ditt verste minne?

Forrige gang de forsøkte å kvalifisere seg til Eliteserien hadde de bortekamp mot Mjøndalen. Av en eller annen merkelig grunn havnet jeg hos Mjøndalen-supporterne. Mjøndalen scoret på overtid så det ble uavgjort, og fra gjestetribunen sang de «Frode, Frode, sviker», med humor selvsagt. Men det var en veldig morsom kamp.

Hvilket motstanderlag misliker du mest, og hvorfor?

Jeg er god kjenning av Ole Gunnar Solskjær, så jeg kan nesten ikke si Molde. Jeg er en lover, not a fighter. Men det blir en kjempeåpning, det har vært en del stridigheter mellom Molde og Kristiansund. Så det blir artig å få det ut på banen.

Hvordan tror du det går i årets sesong?

Vi tar det her som en oppstart på noe som kan vare. Vi blir sikkert ikke på toppen av tabellen, men håper å havne på midten av tabellen. Det svinget skikkelig av laget mot slutten av sesongen i fjor, så det blir artig å se.

Arill Riise, Aalesund

Hva er ditt beste minne med Aalesund?

Å slå Molde i cupfinalen 2009 med 10 mann på straffesparkkonkurranse. Den cupfinaleopplevelsen er spikret i minnet som den største cupfinaleopplevelsen noen gang. Å gruse Molde på den måten var så deilig!

Og hva er ditt verste minne?

Det handler jo alltid om nederlag, men det verste er at vi ikke har slått Molde i serien siden 2003. Vi kan gjøre hva vi vil i serien, bare vi slår Molde.

Hvilket motstanderlag misliker du mest, og hvorfor? Jeg går ikke rundt og misliker noen lag, men det er klart at det er spesielt artig å slå Molde på grunn av naborivaliseringen. Å tape for Molde er alltid surt.

Hvordan tror du det går i årets sesong?

Jeg er veldig spent. Fjorårssesongen viser at vi er gode når det går i motbakke. Nå har vi fått en god økonomisk avtale som gjør at vi har trygge økonomiske ben å stå på, så vi kan justere laget om det går dårlig. Vi har mulighet til å bli blant topp sju om vi gjør ting rett. Men jeg er litt usikker, fordi vi har mange nye spillere, og en litt liten stall. Vi bør ha et par spillere til for å være trygt på midten av Eliteserien.