Jostein (20) endelig skadefri etter marerittvinter - starter mot LSK

I 2016 fikk spilte Jostein Gundersen seg inn i manges TIL-hjerter. Men vinteren har vært alt annet enn enkel for forsvarstalentet.

LA MANGA: Gundersen ble mandag formiddag drillet inn i førsteelleveren til treningskampen mot Lillestrøm tirsdag. Det vil blir Gundersens første treningskamp fra start denne vinteren.

Årsaken er en overbelastning i lysken som har plaget han siden i oktober.

– Nå er jeg endelig så godt som skadefri, men må være litt smart med hvor mye jeg trener, sier 20-åringen om skaden.

Skadeavbrekket har kostet. Først røk et opphold med U21-landslaget i november. Da treningene startet opp igjen etter nyttår med TIL kunne ikke Gundersen være med for fullt. Det har gjort at han er på etterskudd mot konkurrentene.

– Helt til vi kom ned hit i Spania har jeg ikke følt at jeg har vært helt bra. Slik spillestilen min er, må kroppen fungere skikkelig. Nå kan jeg mer være meg selv, slår Gundersen fast.

– Spiller sjelden en dårlig kamp

Sett i ettertid var 2016 det Gundersen selv kaller «en gjennombruddssesong». 11 seriekamper fra start, seks som innbytter og tre mål ble fasiten til slutt. På iTromsøs spillerbørs var Gundersen på delt førsteplass dersom man tar med alle spillerne som har fått børspoeng gjennom året. Han endte opp på sterke 5,36 poeng i snitt per kamp.

- At jeg skulle være så mye på banen var kanskje ikke ventet for mange, men for meg var det å spille mye det jeg hadde mest lyst til. Til å være så ung er jeg stabil i prestasjonene, og spiller sjelden en dårlig kamp, sier han offensivt..

Om snaue seks uker spiller TIL første kamp mot Brann i Eliteserien. Om Gundersen starter der, vet ingen - men at målet er å spille fast på bekostning av kaptein Simen Wangberg og hans stoppermakker Magnar Ødegaard er Gundersen ikke i tvil om.

– Selvsagt er målet å spille fast. I spillet er det mye jeg burde utvikle videre. Blant annet offensivt, sier Gundersen.

Hovedtrener Bård Flovik legger ikke skjul på at konkurransen er tøff for unggutten som bodde sin sju første år i Bergen.

– Magnar og Simen har vært veldig bra. Det dermed ikke sagt at Jostein ikke er bra, men han må ta igjen litt av treningsarbeidet de andre har lagt ned. Og det må vi hjelpe han med gjennom å blant annet gi han kamptid i forsesongen. Fortsetter han den utviklingen videre fra i fjor, kommer han til å bli bedre måned for måned, sier Flovik.

– Jostein trenger nok minst en måned for å bli helt klar, men mot sesongstart vil han nok konkurrere, sier Flovik.

Mange endringer mot LSK

Mot Lillestrøm vil Bård Flovik trolig gjøre en del endringer fra forrige kamp. Gundersen inn for Magnar Ødegaard som midtstopper er en av dem. Trolig vil også Morten Gamst Pedersen og Ulrik Yttergård Jenssen starte på benken til fordel for Gjermund Åsen og Jonas Johansen. To nye kanter i Magnus Andersen og Mikael Norø Ingebrigtsen er også sannsynlig. I tillegg vurderer Flovik å sette Runar Espejord på benken i angrep for å teste Slobodan Vuk sammen med Thomas Lehne Olsen på topp.

– Vi kommer til å gjøre en del planlagte bytter allerede til pause, sier Flovik til iTromsø.

Trolig TIL-lag mot Lillestrøm: Gudmund Taksdal Kongshavn - Hans Norbye, Simen Wangberg, Jostein Gundersen, Kent-Are Antonsen - Magnus Andersen, Jonas Johansen, Gjermund Åsen, Mikael Norø Ingebrigtsen - Slobodan Vuk - Thomas Lehne Olsen.