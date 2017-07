Johnsgård forlater TUIL

Christer Johnsgård (30) går på lån ut sesongen.

Kun to innhopp på til sammen 13 minutter har det blitt for Christer Johnsgård for TUIL i 1.-divisjon i år, etter overgangen fra TIL i vinter. I tillegg ble det to starter for Johnsgård i 1. og 2. runde i cupen mot Lyngen/Karnes og Fløya.

Nå er det klart at den 30 år gamle spissen skal spille for moderklubben FK Senja i høst.

– Det er ikke helt i boks. Det gjenstår litt på det formelle, så vi får se hva det blir til. Vi jobber med det nå og er i ferd med å lage noen papirer på det, sier sportslig leder i TUIL, Thomas Heide til iTromsø.

– Vil spille

Etter en svak vårsesong har FK Senja virkelig fått fart på sakene og ligger nå på 3.-plass i regionsligaen avdeling 6 med 27 poeng på sesongens 14 første kamper. Det er seks poeng bak serieleder Mjølner og ett poeng bak Skedsmo på 2.-plass.

– Jeg har snakket med TUIL om at dette er noe jeg har veldig lyst til å få til. Jeg har kjent en veldig sterk dragning mot Senja og spill der i høst, så jeg håper det går i orden, sier Christer Johnsgård.

Ingen sure miner

Returen til TUIL har ikke blitt helt slik Johnsgård hadde håpet på, men har ingen sure miner.

– Vi har gjort det veldig bra i TUIL og det er veldig gledelig. Samtidig har jeg lyst til å spille fotball, så det er ingen vonde følelser, sier senjaværingen.

For Johnsgård har tenkt å returnere til TUIL.

– Jeg har kontrakt ut neste sesong, så det er snakk om et lån ut året. Jeg har et veldig nært forhold til Senja og har lyst til å bidra der. Jeg håper alt er i orden til neste kamp hjemme mot Salangen 5. august, sier han.