Jacob (20) vil gjøre noe bare Knut Borch har klart før ham

Ingen andre tromsøværinger enn Knut Borch har de siste 30 årene lyktes å etablere seg mellom stengene på TILs A-lag. Jacob Karlstrøm (20) fra Prestvannet tror han kan bli den neste.

20-åringen, født og oppvokst på Prestvannet midt på Tromsøya, er per i dag tredjemålvakt i TIL bak Gudmund Taksdal Kongshavn og Filip Loncaric. I fjor satt han på benken i Eliteserien i en rekke kamper, uten å komme inn.

Torsdag fikk han endelig muligheten til å spille for Gutan. Med 21 minutter igjen av treningskampen mot Trencin i Tyrkia ble han byttet inn for Loncaric.

– Jeg var ikke særlig nervøs. Det var bare en treningskamp, sier Karlstrøm, som måtte i aksjon ved et par anledninger i 4–1-seieren.

I TIL har det siden opprykket til nivå en i norsk fotball i 1985 vært bøttevis med tromsøværinger på laget. Men på keeperplassen har det vært langt færre å snakke om.

Knut Borch er den eneste som har tatt en fast plass bakerst på laget. I den skadeplagede TIL-karrieren hans fra 1996 til 2008 sto han 114 kamper. Borch fikk også en landskamp, og var i 2005 aktuell for Arsenal.

– Jeg håper jeg blir like god som ham, sier Karlstrøm som er for ung til å huske noe særlig av Borchs karriere.

Keepertrener Inge Takøy var også i klubben mot slutten av Borchs tid i TIL.

– Hadde Knut sett like bra ut innvendig som utvendig så hadde vi hatt en norsk landslagskeeper fra Tromsø, sier Takøy.

– Ta neste steg

Flere andre tromsøværinger har forsøkt seg, men aldri klart å slå igjennom. Tor Inge Kristiansen (1 kamp), Tommy Bertheussen (4 kamper) og Eirik Sørensen (2 kamper) er lokale målvaktsnavn som ikke fikk tillit i TIL.

To meter høye Karlstrøm på sin side har en ambisjon om å klare det de fleste forgjengerne hans ikke maktet.

– Jeg har hengt meg på hele veien, så jeg håper jeg klarer å ta det neste steget. Forutsetningene har jeg. Dette er første året mitt, så jeg vet hva som er min plass denne sesongen, men jeg håper til neste år at jeg kan være på nivå med Filip og Gudmund, sier Karlstrøm, som er sønnen til TIL-legenden og midtstopper Tore Nilsen.

– Jeg håper at vi kan se at Jacob kan utfordre om de to første keeperplassene i 2018. Det vil være et naturlig mål, sier sportssjef Svein-Morten Johansen.

– Det er vanskelig å bli en toppkeeper på 1,75 meter. Jacob har med sin høyde gode forutsetninger. Jeg vet fra min erfaring av at når han er så høy som ung gutt må man bare jobbe tålmodig. Så vil fysikken og koordinasjonen komme på plass i tiden framover, sier Takøy.

Manglet kultur i Tromsø

At bare en keeper fra Tromsø har lyktes på over 30 år har Karlstrøm følgende forklaring på:

– I Viking hadde de Erik Thorstvedt som var veldig god, og ble et forbilde for mange. Derfra har det i ettertid kommet mange keepere. I Tromsø har vi ikke hatt noen ordentlige store fra byen, sier Karlstrøm.

Sportssjef Johansen mener kulturen i TIL tidligere ikke har vært på plass for å utvikle keepere.

– Det handler om kultur. I TIL har det vært en kultur på å utvikle utespillere, og spesielt spisser, mens dette med keepere har ikke vært nok jobbet med. Så kommer det unntak på keeperplassen, noe Jacob også er. Den jobben som Merete Johansen og Inge Takøy har gjort som keepertrenere gjør at du nå ser en mer seriøs tilnærming til keeperplassen, også i akademiet vårt, sier Johansen.

– Klassekeeper på sikt

Karlstrøms ekstreme høyde er en sterkt medvirkende årsak som gjør at TIL ønsker å la han utvikle seg de neste årene. Derfor er han i januar startet på en treårsavtale.

– Han har et potensial som er større enn der han er i dag. Vi tror Jacob kan bli en klassekeeper på sikt. Særlig det siste året har han utviklet seg, og trenger litt mer tid før han er helt der. Fysikken hans trenger også litt tid til å sette seg siden han er så høy, sier Johansen.

Karlstrøm har vært i klubben siden han var seks år, og ble faktisk tatt inn på TILs satsingslag i en alder av 12 år – som midtbanespiller.

– Jeg spilte ute på banen til jeg var 15 år, men var skadeplaget og motivasjonen var ikke helt der. Så prøvde jeg meg i mål, og det gikk helt greit, sier Karlstrøm.

– Mange keepere har fortid som utespiller, og nå er keeperrollen blir slik at du må være nesten like god med beina som utespillerne. Det passer meg bra å ha ballen litt i beina, og styre spillet, sier Karlstrøm videre.