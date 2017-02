Ingebrigtsen vil ha fast TIL-plass og går for tosifret antall målpoeng

Han slo igjennom i TIL våren 2015, men siden har ikke Mikael Norø Ingebrigtsen (20) klart å etablere seg som et førstevalg i elleveren.

BARDUFOSS: – Det er viktig at jeg prøver å kjempe meg inn på en fast plass på laget. Det ser jeg for meg at jeg må jobbe med og virkelig være førstevalget på en av de offensive plassene, sier Ingebrigtsen.

iTromsø møter den kreative TIL-spilleren utenfor Sverrestua på Bardufosstun. Torsdag og fredag har TIL trent i Bardufosshallen – som har et kunstgressdekke som vi bare kan misunne i Tromsø.

Her legger Mikael Norø Ingebrigtsen noe av grunnlaget foran 2017-sesongen – en sesong der 20-åringen har som målsetting å bidra med mer målpoeng enn tidligere. I både 2015 og 2016 ble det fem (tre scoringer/to mål).

– Jeg sier ikke høyt hva målsettingen er, men det handler om å forbedre meg hver sesong, sier Ingebrigtsen.

– Tosifret antall målpoeng?

– Da kan vi begynne å snakke, smiler tromsøgutten.

– Jeg er såpass trygg på egne ferdigheter og avslutningsegenskaper at dersom jeg kommer dobbelt så ofte i gode posisjoner i og rundt motstanders 16-meter så vil jeg kunne doble antall mål og målpoeng – minst, legger han til.

Hovedtrener Bård Flovik mener tosifret er en naturlig målsetting.

– Han har i seg det å være like mye en assistspiller som målscorer. Alle de fire frontspillerne våre skal være aktive på målpoeng. For øvrig gir vi internt også poeng til den som er tredje sist på ballen, sier TIL-treneren.

– Vi må ta mer tak

Selv om Ingebrigtsen på en måte slo igjennom i TIL med scoring mot Aalesund i april i 2015 har han egentlig ikke etablert seg skikkelig på laget over tid. En slik beskrivelse er bare Flovik delvis enig i.

– Jeg vil si at fra Lillestrøm-kampen i fjor høst, så spilte Mikael mer eller mindre fast. Noen kamper kan det være at han ikke starter. Det å spille fast er å spille regelmessig. Du kan ikke spille alle kamper, sier TIL-treneren.

Det har vært skrevet mye om TILs talentfulle 1996-generasjon. Nå handler det om å levere over tid for flere av dem.

– Jeg føler at vi må ta mer tak. Man har lagt et grunnlag som man vil bygge videre på. Jeg setter meg alltid et mål om å forbedre meg hver sesong, sier 20-åringen.

Fikk lungebetennelse

Men oppkjøringen til ny sesong har ikke gått helt på skinner.

– Jeg ble litt dårlig etter at jeg kom fra La Manga med landslaget i november, forteller han.

Etter noen dager ble han verre. Etter et besøk til lege Jorid Degerstrøm fikk han konstatert lungebetennelse.

– Jeg har slitt med det ganske lenge. Jeg er mye bedre nå, men ikke helt 100 prosent ennå. Det er ikke så mye som skal til før jeg er der jeg skal være, heldigvis, sier han.

Ny kontrakt eller salg

Kontrakten hans går ut sommeren 2018. Den vil TIL forlenge. Sportssjef Svein-Morten Johansen har tidligere uttalt at enten så blir det tegnet en ny avtale med kantspilleren, eller så blir han solgt denne sommeren.

– Dette vet jeg faktisk ikke noe om. Jeg har denne kontrakten nå som går ut om ikke så altfor lenge.

– Er du interessert i å forlenge eller vil du vente?

– Man må egentlig bare vente og se litt hva som skjer, og vente på hvis TIL kommer på banen. Jeg har heldigvis en agent som tar hånd om slike ting, så jeg slipper å tenke så mye på det. Jeg prøver bare å bli best mulig, sier 20-åringen.

– Så klart vil man videre. Det tror jeg alle her vil, men det er en mulighet for at det blir flere år i TIL. Jeg forholder meg til kontrakten som gjelder nå.

På spørsmål om hans neste klubb blir norsk eller utenlandsk, svarer han:

– Jeg kan utelukke én ting: Det blir ikke Bodø! Ellers tenker jeg ikke noe særlig på det. Det eneste jeg vil er å bli best mulig og kunne virkelig leve av fotballen. Blir det flere år i TIL, gjør det meg ingenting. Alle drømmer jo å slå an i en av de virkelig store ligaene, og slik er det med meg også.