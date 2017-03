I sommer kom Island til kvartfinale i EM. Nå har de tatt ut en TIL-spiller

Aron Sigurdarson er valgt ut til å spille blant kremen av islandske fotballspillere.

Sigurdarson er tatt ut til møtet med Kosovo i VM-kvaliken 24. mars på bortebane. I tillegg skal laget møte Irland i en privatkamp fire dager senere.

Islendingen har tidligere spilt fire landskamper for Island, men kun i B-pregede treningskamper. Nå er han tatt ut til å spille blant de store gutta som sist sommer kom til kvartfinale i EM.

– Som jeg sa til dere for ett år siden, var det målet mitt å komme med i denne troppen. Nå satser jeg på å imponere der, sier Sigurdarson.

Beskjeden fikk TIL tidligere i dag på telefon fra det islandske forbundet, selv om det offisielle uttaket ikke er før i morgen.

– Det er gode nyheter for Aron og oss. Samtidig har han reist mye i vinter. Aron har vært innom både Kina, Tyrkia, USA og Spania med klubb- og landslag. Nå får han ni nye dager på reise, sier hovedtrener Bård Flovik til iTromsø.

Sigurdarson har hatt en fin sesongoppkjøring, men skader på sentrale spillere er en medvirkende årsak til at TIL-spilleren er tatt ut. Den offensive kvartetten Johann Berg Gudmundsson (Burnley), Birkir Bjarnason (Aston Villa), Alfred Finnbogason (Augsburg), Kolbeinn Sigthorsson (Nantes) er ikke med i troppen denne gang.

– Det er noen skader, men de siste kampene for TIL har vært bra for min del. Det har også gått bra for landslaget de gangene jeg har vært med før, sier Sigurdarson.

– Steg fram

TIL har totalt fem spillere som er borte på internasjonale oppdrag i neste uke. Fra før har TIL fire spillere som er tatt ut på det norske U21-landslaget.

– Dette er virkelig et steg fram for Aron. Han har a-kamper for Island fra før, men nå er det i en kvalifisering han er aktuell, sier Flovik.

Flovik er tilfreds og stolt over vingen sin, som i vinter har overbevist for TIL etter en variabel sesong i 2016.

– Vårt miljø i TIL har vært med på å skape dette. Aron har samtidig jobbet hardt, og får resultater som fortjent, sier Flovik.

Yttergård Jenssen den forrige

Sist gang TIL hadde en spiller som skulle spille en kvalikkamp, og ikke bare en privatkamp, var helt tilbake i juni 2013 da Ruben Yttergård Jenssen spilte for Norge mot Albania.

– Jeg vet ikke hvem som konkurrerer med Aron om en plass på laget, men jeg er ikke overrasket over at de har sett hans kvaliteter, sier Flovik.

Mange av lagkompisene på Island spiller i solide klubber i England, Tyskland og Frankrike. Leverer Sigurdarson i dette selskapet, kan han bruke det som et springbrett.

– Gjør jeg det bra med landslaget, vil det bety mye. Men som jeg har sagt før; jeg fokuserer bare på Tromsø. Spiller jeg bra her, kan jeg komme meg til bedre ligaer, sier han.

Droppet ferie

Sigurdarson fikk debuten for Island allerede før han ble TIL-spiller for et drøyt år siden. 31. januar 2016 spilte han mot USA, og scoret i debutkampen.

I fjor vår var målet å komme med i EM-troppen, men en kneskade ødela mye. Sigurdarson gjorde det heller ikke så bra som forventet. Etter sesongen droppet han alt av ferie, og kantspilleren har sett kvikk og målfarlig ut i oppkjøringen.

I vinter har han føyd på med tre privatlandskamper til mot Mexico, Chile og Kina. I oppgjøret mot sistnevnte lag scoret Sigurdarson, og står dermed med to mål på fire kamper med flagget på brystet.