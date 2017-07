Henrik (17) var med A-laget til Tyrkia i vinter – har ikke vært med på A-lagstreninger siden april

Henrik Johnsgård (17) imponerte mot LSK 2 med scoring og «målgivende». Han lar seg ikke stresse over at det ikke har blitt noen A-lagstreninger de siste månedene.

Henrik Johnsgård var TIL 2s beste spiller på en grå dag for TIL-reservene. Andrelaget tapte 2–3 mot LSK 2 på Alfheim, et svært bittert tap med tanke på at TIL 2 var i ledelsen både 1–0 og 2–1.

– Det er veldig surt at vi tapte, for vi hadde sjanser nok til å vinne denne kampen, sukker Johnsgård etter kampen.

– Tenker kun på laget

Johnsgård sendte TIL 2 i føringen 1–0 etter et kvarter i 1. omgang. Sigurd Grønli fyrte av fra langt hold i stolpen og ut i feltet. Nedfallsfrukten tok 17-åringen seg av og fikset en tidlig TIL-ledelse.

TIL 2 tok ledelsen 2–1 rett etter pause etter scoring av Elhadj Mour Samb. Regien på scoringen hadde 17-åringen fra Senja, som driblet bort en spiller før han avsluttet mot mål. Keeper måtte gi retur på skuddet, og på returen sto Samb klar og pirket ballen i nettmaskene.

– Sånn sett er det en bra kamp av meg og det er lenge siden jeg har scoret, men i dag tenker jeg kun på laget. Siden laget tapte får mine prestasjoner komme i andre rekke, sier Johnsgård.

Johnsgård trente masse med A-laget fram til påske og var også med til Tyrkia i starten av februar. Etter det har han ikke vært med på A-lagstreningene.

– Det er ikke opp til meg å bestemme hvem som skal være med på treningene, selv om det er opp til meg å levere på banen. Akkurat det at jeg ikke er med på treningene tenker jeg ikke noe på og tror ikke det fører noe positivt med seg å gjøre det. Det viktigste er bare å spille fotball og ha det artig, sier TIL-talentet.

TIL 2-trener Sigurd Rushfeldt synes unggutten spilte en god kamp.

– Han leverte en god kamp og er snart i bra form, sier Rushfeldt.

– Blir å rykke ned om vi fortsetter slik

Rushfeldt tok tapet naturligvis tungt. Reservelaget ligger godt nedi nedrykkssumpa og er tredje sist på tabellen. Tapet mot LSK 2 gjorde bare at situasjonen gikk fra vondt til verre for TIL 2.

– Det ser mørkt ut for oss, og vi blir å rykke ned om vi fortsetter slik. Det ser alle, og her må klubben mobilisere om det er interesse til å holde seg i divisjonen, sier Rushfeldt.

Å få masse hjelp fra A-laget kan bli problematisk nok. TIL kjemper en desperat kamp om å overleve på øverste nivå.

– Vi må alle vinne kamper, både fra junior- til seniornivå, sier Rushfeldt.