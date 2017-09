Har vi endelig fått en skikkelig kaptein på Alfheim?

KOMMENTAR: Simen Wangberg (26) har begynt å leve opp til det som forventes av en TIL-kaptein.

TIL tapte to poeng da Odds BK utlignet rett før slutt på Alfheim torsdag kveld. En diskutabel straffe gjorde at bortelaget fikk 2-2. På en veldig jevn tabell betyr det at TIL er nummer 15 med 22 poeng, i stedet for nummer 13, dersom de hadde vunnet.

I en klubb som er blitt vant til å ligge i nedrykksstriden er det likevel ikke de voldsomme krisetankene å spore foreløpig. Simo Valakaris inntreden har røsket litt opp i både spillere og resten av TIL-systemet. Det har til dels gitt resultater. TIL har for eksempel ikke tapt på tre hjemmekamper.

Før de åtte siste kampene er det et brukbart utgangspunkt, og eliteserieplassen 2018 er selvsagt godt innen rekkevidde.

En som gjennom 2015-, 2016- og til dels 2017-sesongen har vært gjenstand for mye kritikk er Simen Wangberg. Gjennom disse sesongene har han vært klubbens kaptein, men for sjeldent vært god når det gjelder. Riktignok har TIL berget plassen i de to foregående sesongene, men uten at Wangberg har vunnet hjertene til mange supportere.

Han har rett og slett vært for ustabil både med og uten ballen i en rekke kamper. I vinter var det til og med spørsmål ved om han var fast på laget.

I Tromsø er kapteinsrollen viktig. På banen ofte den fremste representanten for byen i kampen mot blaserte søringer som gjerne tror de har plukket tre poeng før de lander på Langnes. At Wangberg er fra Trondheim diskvalifiserer han selvsagt på ingen måte, men terskelen blir nok litt høyere for å lykkes.

Det er nemlig ikke hvem som helst som har vært kapteiner i TIL gjennom årene. Lars Espejord, Bjørn «Bummen» Johansen, Steinar Nilsen, Roger Lange, Ole Martin Årst, Sigurd Rushfeldt og Miika Koppinen for å nevne noen.

Forskjellige spillertyper, men med en ting til felles. De har vært store profiler som har utgjort en forskjell for TIL. Spillere byen har trykket til sitt bryst – nærmest blitt synonymt med klubben.

Dersom du hadde spurt en litt under gjennomsnittlig fotballinteressert i Storgata ville han nok ikke visst hvem dagens TIL-kaptein er. Det Wangberg har levert i store deler av 2017 – og ikke minst den siste uka – kan være i ferd med å endre det.

Søndag scoret Wangberg to av målene da TIL slo Sarpsborg 08 hele 5-0. Torsdag kveld var han igjen på rett plass, og satt inn 2-1-målet etter 60 minutter. Totalt har midtstopperen fem mål denne sesongen. Det er mest av samtlige forsvarsspillere i Eliteserien.

Wangberg har særlig preget TIL-laget på en langt mer positiv måte etter at Simo Valakari tok over i juli. Wangberg var for eksempel ikke med da TIL ble ydmyket 1-4 i Kristiansund.

At Valakari har lagt om til tre midtstoppere har også hjulpet. Nå får Wangberg spille på sine styrker som er duellspill. På hver sin side av seg har han to stoppere som står klare for å ta imot pasninger, slik at Wangberg kan spille enklere, noe som passer både han og TIL ypperlig.

Statstikkselskapet Opta forteller via nettsiden Whoscored at Wangberg med sine 84,3 prosent er den som har høyest pasningssikkerhet i laget, og blant de 20 beste i hele serien. Wangberg er også blant dem i hele landet som klarerer mest.

Konkrete fakta som viser at han er på rett vei.

Trønderen er på langt nær ikke der oppe med de tidligere kapteinene som ble nevnt, men det han har gjort de siste månedene gjør at mange kanskje må se på Simen Wangberg med et nytt blikk framover.

En sterk defensiv innsats krydret med noen mål er alt vi kan be om fra en slik spiller. Klarer TIL å berge plassen, vil Wangberg kunne bygge videre på den gode trenden han har startet.