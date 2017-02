Gir seg som daglig leder for klubben i sitt hjerte

Roger Ness (50) har sagt opp jobben som daglig leder, men vil fortsette å bidra inn mot sitt elskede TUIL.

Få personer har et sterkere forhold til TUIL enn Roger Ness.

– Jeg har vært i TUIL siden 1973 foruten om tre år, i 2007, 2008 og 2009, da jeg jobbet i NFF og ikke kunne ha verv i klubben. Ellers har jeg vært i TUIL som spiller, trener, styremedlem eller valgkomité og nå også som daglig leder i syv år, forteller Roger Ness til iTromsø.

– En livsstil

Han innrømmer at det er med tungt hjerte at han nå trekker seg fra rollen han har hatt daglig leder for både TUIL Fotball og AS-et (50/50) de siste syv årene.

– Jobben i seg selv har vært tidkrevende og det er like mye en livsstil som en jobb. Jeg har vært på over 100 hjemmekamper de siste årene, så med tanke på hvor mange helger som har gått til det, og når man har familie, så gjør man seg jo noen refleksjoner, sier Ness.

Han vil stå i stillingen fram til 1. mai, da han går over til en stilling i Totalrenovering for å jobbe med eiendomssaker.

– Timingen nå var god. Jeg er jo utdannet jurist og det var dette jeg jobbet mest med før jeg gikk inn i idretten. Jeg tenkte det var greit å prøve noe annet før jeg ble pensjonist, sier 50-åringen.

Vil fortsette

Ness lover likevel at man har ikke har sett det siste av han i blått og rødt.

– Jeg slutter ikke helt. jeg kommer til å bidra i andre roller på frivillighetssiden. At jeg trener J05-laget er helt sikkert, med mindre de sparker meg, flirer Ness.

Som ikke har noen formening om hvem som blir hans erstatter.

– Om de får noen inn på direkten eller foretar en oppgaveforskyvning, vet jeg ikke helt, sier Ness, som sier han har blitt møtt med stor forståelse for av gangen.

– De fleste skjønner det, og det er viktig. Noen synes kanskje har vært med lenge nok, mens andre synes kanskje det var dumt, sier Ness diplomatisk.

– En epoke

Styreleder i TUIL AS, Morten Lind-Olsen, har full forståelse for at Ness nå trer av.

– Det er kanskje en grei ting for Roger å gå av nå med TUIL oppe i 1.-divisjon og med tanke på alt som har skjedd med oppbyggingen av klubben de siste årene. Det er vel en epoke som er over, sier Lind-Olsen og forklarer.

– Roger har vært kjempesentral i perioden med å bygge opp en lokal modell der vi har vært kjerringa mot strømmen og gått i bresjen for en sunn og jordnær tilnærming til å utvide klubben. Nå som vi skal i gang med TUIL Arena II i månedsskiftet som skal stå ferdig høsten 2018, var det kanskje naturlig for han å takke av. Han har på mange måter hatt en dobbeltrolle som har krevd mye av han, sier Lind-Olsen.

300 millioner

TUIL Arena II vil bestå av to haller, en fotballhall og en turn- og basishall.

– Det blir et lokalmiljøanlegg som vil komme alle idrettene i TUIL til gode, folk og skoler i nærområdet. Nå har vi fått på plass de siste tekniske formalitetene og kan gå i gang med byggestarten, sier han.

Når TUIL Arena II står ferdig høsten 2018, vil klubben ha investert for 300 millioner kroner i hele området de siste 6–7 årene.

– Vi har bygd opp en struktur og driver en stor reiselivsvirksomhet og har kommunen som leietaker. Vi har satt oss i en veldig god posisjon for framtida og har gode folk her fortsatt. Så vil vi se hvordan vi skal gjøre det med Rogers rolle. Han blir her en stund til, så får vi se hvordan vi løser det etter det, sier Lind-Olsen.