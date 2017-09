Gamst mener TIL bør flytte fra Alfheim – slik er hans drømmearena i Tromsø

Morten Gamst Pedersen (36) har flere av sine beste fotballminner fra Alfheim. Nå sender han en brannfakkel inn i diskusjonen om TILs stadionframtid.

Vadsøværingen Morten Gamst Pedersen har mange gode opplevelser på TILs kjente hjemmearena. I april 2000 kom den første, da han ble byttet inn for Tryggvi Gudmundsson ett minutt før slutt da Bryne ble slått 3-0, noe som ble Alfheim-debuten.

Fram til 2004 spilte Gamst på Alfheim før han returnerte foran 2016-sesongen, etter en lang karrière i blant annet Premier League med Blackburn.

Sittende inne i kantina understreker 36-åringen Alfheims betydning i klubbens historie. En arena TIL har spilt på i Eliteserien siden 1987.

– Da jeg spilte her i gamle dager, var det store stå der det nå er sittetribune. Før jeg dro i august 2004 gikk det veldig bra for oss, og det jeg husker best er at vi hadde nesten 10.000 her da vi møtte Rosenborg det året. (TIL vant 4-1, red.anm.), sier Gamst til iTromsø.

Men i 2017 mener midtbanestjernen at det er på tide å tenke andre og større tanker rundt TILs hjemmebane.

– Vi er i et klima der det ikke er helt optimalt å spille utendørs hele sesongen. Min tanke er å bygge en innendørsarena. Vi har heller ikke innendørsforhold som er gode nok per i dag. Skarphallen holder knapt nok 2.-divisjonsstandard. Vi flykter jo fra denne arenaen om vinteren slik det er per i dag, sier Gamst.

Uttrekkbart tak

Han ser for seg en fotballarena der folk kan sitte inne i varmen når Balsfjordvinden står på for fullt.

– Drømmen er å ha uttrekkbart tak slik de for eksempel har på Friends Arena i Stockholm og Millennium stadium i Cardiff. Da kan man lufte og ha det åpent når det er fint vær. Men halvparten av sesongen er det jo «drittvær» her. Og vi tåler det jo, men for publikums del vil det skape en enda bedre ramme. Det er morsomt å spille kamp her når det snør, og du ser motstanderen sliter. Men i de kaldeste periodene tror jeg det vil trekke en del ekstra folk, sier Gamst.

– Folk må ikke misforstå. Dette er ikke noe jeg mener skal gjøres i dag eller i morgen. Tromsø skal ha et lag i Eliteserien på sikt, og dette mener jeg er en investering i fremtiden for fotballen i Tromsø og Nord-Norge. Jeg klager ikke på det vi har, men hvis sesongen i Norge endres, er det for å bli mer likt i England der de spiller om vinteren, sier Gamst.

Kapasitet på 7.000

Midtbanespilleren ser ikke for seg å bygge et stadion med uforholdsmessig stor kapasitet. TIL hadde forrige sesong et snitt på litt under 4.000 i Eliteserien.

– Jeg mener det kan være nok med 7.000 seter i en slik arena. Potensielt bør vi klare å fylle opp mot det tallet i en del kamper. Si at det kommer 5.000 på en kamp, så vil du fortsatt ha følelsen av at det er bra med folk. Når du får de ordentlige storkampene blir det plutselig litt rift om billettene, sier Gamst Pedersen, som også har gjort seg tanker om hvor den bør ligge.

– Nedenfor flyplassen på Langnes har det vært snakket om tidligere, og det synes jeg er en god plassering med tanke på infrastruktur. Men jeg skal ikke her og nå fastslå at den må ligge der, påpeker han.

Gullegget ble lagt død

Da debatten rundt en innendørs fotballarena i Tromsø gikk for fullt i 2010, var det også tenkt at et badeanlegg skulle inkluderes i det såkalte «gullegget». Nå realiseres badeanlegget på Templarheimen, men en fotballhall er fortsatt i det blå.

– Jeg mener en slik arena kunne hatt næringsinnhold, og at det kan ligge inntektsmuligheter der. Man kan lage mye i forbindelse med et stadion, sier Gamst.

Han mener det i tillegg til klima og treningsforhold er naturlig å tenke en flytting fra Alfheim av flere årsaker.

– Dette handler også om logistikk. Hvor skal folk parkere når de skal på kamp? Folk er blitt slik at det skal ikke så mye til for at de heller ser kampen på TV. Snart skal det bygges boliger på grusbanen her, og da forsvinner også den muligheten. Skal man bygge tak over Alfheim, tror jeg det vil koste mer enn å bygge nytt, sier Gamst.

– Alfheim er et fint område å ha stadion på, og slik sett er man privilegert med å ha en bane her. Men det å få noe nytt er noe både klubben og byen trenger. Hadde det ikke vært litt kult om vi hadde vedtatt en ny arena når klubben er 100 år i 2020, spør Gamst.

Tomtesalg kan finansiere ny arena

Så er spørsmålet hvordan en ny arena skal betales.

– Jeg forstår at noen reagerer på tanken om å flytte TIL fra Alfheim. Denne banen er en utrolig viktig del av klubbens historie. Men Alfheim må en gang moderniseres, og det er i ferd med å bygges boliger på deler av området her. Kan det være lønnsomt å bygge boliger på resten av Alfheim, og på denne måten tjene penger og få en sunn økonomi, spør Gamst.

Tomteverdien på hele Alfheim er vanskelig å fastslå, men at det kan være snakk om mange hundre millioner, er noe styreleder Jarle Heitmann i Alfheim stadion II AS kan bekrefte. Det er noe Gamst liker å høre.

– Kanskje man da kan gjøre noen investeringer som spillere og kanskje ha et lag der oppe. Jeg er enig med hovedtrener Simo Valakari som sier at man må tenke stort. Plutselig er vi i Europa og får store lag hit til en innendørs arena. Det er viktig å tenke utenfor boksen når man skal se på TILs fremtid. Du kan ikke alltid tenke innenfor komfortsonen, sier Gamst.

Håpet om et helårstadion gjør at finnmarkingen tror TIL kan trekke store lag til byen på vinterstid.

– Man kunne laget en vinterserie her oppe der man for eksempel fra en torsdag til søndag får tre lag opp. Da kunne man lokket opp lag som FC København, Djurgården og Rosenborg. På slike kamper snakker vi stinn brakke. Plutselig er det aktuelt med landskamper her, sier Gamst.

Den tidligere landslagsspilleren med 83 kamper og 17 mål for Norge, peker på at Tromsø har et universitet og sykehus i verdenstoppen.

– Men idrettsfasilitetene er bare midt på treet. Vi er ikke verdens beste fotballag, men rammene for å prestere vil være bedre om vi får en ny innendørsarena.

Tenker 30-50-årsperspektiv

TILs administrerende direktør Stig-Arne Engen sier klubben per i dag jobber for å utvikle Alfheim.

– Vi har en modell der vi skal bygge boliger på deler av stadionområdet. I tillegg ønsker vi å bygge inn stadion med tribuner på begge kortsider. Det er vårt fokus, så kan jeg ikke svare på hva som er aktuelt på et senere tidspunkt. Jeg har veldig troen på at Alfheim er et godt stadion, sier Engen til iTromsø.

Alfheim er i dag eid av to selskaper. Alfheim stadion II AS eier størstedelen, inkludert den nye vesttribunen og selve matta. Trond Mohn eier Idrettsbygget og losjene. Tromsø kommune er med 51 prosent største eier i Alfheim stadion II AS, og styreleder Jarle Heitmann har derfor en sentral hånd på rattet når det gjelder stadionframtiden.

– Morten er egentlig inne på noen av de samme tankene som styret i Alfheim stadion har tenkt tidligere. Da jeg kom inn i styret for et par år siden, så vi på forskjellige mulighetsstudier der flytting av arena var en av dem. TIL har i første omgang et ønske om å selge ut den delen av eiendommen som i dag skal bli bolig, og jeg tror det må være fokus i første omgang, sier Heitmann til iTromsø. Styrelederen mener at visjonene Gamst tar til orde for må vurderes på lang sikt.

– En diskusjon om hvordan vi skal ruste opp Alfheim i tiden fremover må vi ta. Så kan vi kanskje ha en slik visjon på toppen av dette, som kan realiseres om 30 til 50 år, sier Heitmann til iTromsø.