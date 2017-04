Fotballforbundet reagerer på boikott-oppfordring av TV 2-program

Journalistikken må være åpen og tilgjengelig, sier NFF.

Onsdag sendte Norsk Toppfotball (NTF) ut en oppfordring til sine medlemsklubber i Eliteserien om at de ikke bør stille opp i TV 2s FotballXtra.

TV 2 har terget på seg Fotballforbundet og Discovery etter at de har vist mål og høydepunkter underveis i Eliteserien.

Norges Fotballforbund (NFF) støtter imidlertid ikke NTFs oppfordring om ikke å stille i TV 2s fotballsendinger.

– Norsk Toppfotballs oppfordring om boikott av studiodeltakelse i TV 2s Fotballxtra må stå for deres regning, sier NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt.

– NFFs holdning er at vi ikke må blande striden om visning av bilder fra kampene med hvem som deltar i et TV-studio, selv om det skjer i samme TV-program. All journalistisk virksomhet som ikke er forankret i rettighetsproblematikk, må være åpen og tilgjengelig for alle medier, inkludert kilder og intervjuobjekter, sier Bjerketvedt.

Norges Fotballforbund, Norsk Toppfotball og Fotball Media tok før påske ut stevning mot TV 2 etter at kanalen har vist mål fra Eliteserien i sine TV-sendinger.

Flere klubber sier nei til TV 2

Flere av klubbene sier torsdag at de forholder seg lojalt til oppfordringen fra Norsk Toppfotball. Ledere fra Haugesund, Stabæk og Tromsø sier til VG at de velger å si nei til TV 2 dersom de blir spurt.

Branns daglige leder, Vibeke Johannesen, mener man klubbene blir stående midt mellom partene som er i «åpen konflikt».

– Nå er det krevende for dem som blir spurt om å stille opp i TV 2s program, fordi de blir skyts i en strid de ikke vil være i. Det er en kinkig situasjon, sier Johannesen.

Brann-sjefen understreker at klubben alltid har stilt opp for TV 2, samtidig som det er viktig for klubben å forholde seg til medieavtalen den er en del av med Discovery.

– Vi vurderer mediehenvendelser fra gang til gang, og det vil gi gjøre nå også, sier Johannesen.

Jostein Grindhaug fra FK Haugesund skulle etter planen stille opp i programmet til helgen, men klubben ønsker å være lojal til instruksen fra Norsk Toppfotball.

– Det er Haugesund selv som bestemmer hva vi stiller opp på, men i utgangspunktet er vi lojale overfor Norsk Toppfotball som ber oss om ikke å stille i FotballXtra på TV2. Det er en oppfordring vi heller ikke har store problemer med å være lojale overfor, sier mediesjef Runar Nordvik til Radio 102.

NISO: - Ikke riktig virkemiddel

Fagforeningen for idrettsutøvere i Norge, NISO, reagerer på at Norsk Toppfotball oppfordrer norske fotballspillere til å si nei til TV 2s invitasjoner.

– Vi skjønner at det er en betent og prinsipiell sak som har en historie. Men hvis det i praksis blir en munnkurv eller nekt for spillerne til å uttale seg, så liker vi ikke det. Spillerne har ikke vært involvert i inngåelsene av avtalene og er ikke direkte en del av det, så de skal ikke pålegges en munnkurv, sier leder Joachim Walltin.

Han sier at NISO på generelt grunnlag er opptatt av spillernes ytringsfrihet, og mener at oppfordring til boikott og lignende ikke er riktig virkemiddel i denne og lignende saker.

Så langt har ikke de fått henvendelser fra spillere som ønsker råd til hva de skal gjøre dersom TV 2 ønsker besøk i studio. Men Walltin er klar på hva slags råd han ville gitt.

– Jeg vil anbefale spilleren å gjøre det han har lyst til og ikke føle seg bundet. Men om han får streng beskjed fra klubben som er hans arbeidsgiver, settes han i en skvis, og da blir det vanskelig for ham. Men vi oppfordrer alle til å gjøre det de mener er riktig, og så støtter vi han ut fra det standpunktet, sier Walltin.

Dette skrev NTF i e-posten

Discovery, som har betalt 2,4 milliarder kroner for norsk seriefotball i seks år, har reagert kraftig på at TV 2 påberoper seg den såkalte nyhetsretten og viser fortløpende scoringer fra Eliteserien i FotballXtra.

TV 2 startet også flere programposter som het «sportsnyhetene» i programmet. 2. påskedag var både mål og nyhetsfokus tonet ned, men målene fra runden ble vist både i pausen og like etter kampslutt.

Administrerende direktør Leif Øverland skrev følgende i e-posten til Eliteserie-klubbene:

«Som kjent har vi stevnet TV 2 knyttet til hvordan de utfordrer klubbenes medierettigheter. Noen av deres spillere og sportslig støtteapparat har blitt forespurt om å delta i dette programmet. Vi oppfordrer til at man IKKE deltar».

Videre het det: «Begrunnelsen er at TV 2 utfordrer nyhetsretten og dermed vårt økonomiske grunnlag. Vi må bruke vesentlig med ressurser for å stoppe dette og har sendt stevning. Så lenge saken ikke er avgjort, er vår anbefaling at vi ikke deltar i dette programmet».