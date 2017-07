Finnsnes-sjef avslår Løvland-salg i sommer: – Andreas får heller gå gratis til TIL etter sesongen

TIL-aktuelle Andreas Løvland skal trene med Gutan den neste tiden. Men Finnsnes-ledelsen avviser at en overgang er aktuell i sommer.

Løvland (24) er den kanskje beste spilleren på 2.-divisjonslaget Finnsnes. I slutten av mai var han god da TIL vant 2–0 mot Finnsnes på bortebane.

I etterkant var TILs sportssjef Svein-Morten Johansen tydelig til iTromsø på at klubben ønsket å se mer av midtbanespilleren i sommer.

Onsdag var Løvland innom på Alfheim og snakket da med midlertidig hovedtrener Truls Jenssen, noe Nordlys omtalte samme dag.

På Alfheim ble partene enige om at Løvland skal trene med klubben ut neste uke. Torsdag hadde han sin første økt med «Gutan».

– Det var en ganske rolig økt siden de hadde hatt en tøff trening i går. Jeg synes det gikk helt greit, sier Løvland til iTromsø.

På treningen hadde han et skudd i nettveggen da han ble spilt alene med keeper.

– Det var dårlig med scoringer fra meg på den her treninga. Jeg var nær på den sjansen, men ikke nær nok, sier 24-åringen med et smil.

– Ikke aktuelt med overgang

Men noen overgang allerede i sommer er i utgangspunktet ikke aktuelt for Finnsnes, som ligger sist i 2.-divisjon avdeling 1 med syv poeng på 12 kamper. Seks poeng skiller opp til sikker plass.

– Vi har ikke diskutert noen overgang for Andreas, men i utgangspunktet er det ikke aktuelt med en overgang uansett kompensasjon i sommer, slår Holand fast.

– Da får heller Andreas gå gratis etter sesongen, sier den daglige lederen.

Holand har gjennom jobben sin innstillingsmyndighet inn mot sportslig utvalg og styret når det kommer til overganger.

– Jeg kommer ikke til å anbefale et salg av Andreas, sier Holand.

Klubben ser heller etter forsterkninger for å ta klubben oppover på tabellen.

– Vi har noen sonderinger ute i markedet. I utgangspunktet ser vi på alt av spillere nord for Saltfjellet. Heller ikke trøndere er til å forakte, sier Holand og ler.

– Det er Finnsnes som bestemmer

Løvland tar det med knusende ro at den daglige lederen ikke ønsker at han skal dra fra Finnsnes.

– Jeg tenker ikke noe på overgang. Akkurat nå er jeg her bare for å sjekke hvordan nivået på treningene er, sier Finnsnes-spilleren.

Svein-Morten Johansen, sportssjef i TIL, sier dette om Holands uttalelser:

– Det er Finnsnes’ valg som blir avgjørende hvis vi eller noen andre skal ha Andreas i sommer. Det er de som bestemmer.

– Du har ikke hastverk med å få Løvland på plass i TIL?

– Nå skal vi først og fremst få oversikt og se hvordan han gjør det i vårt miljø, også får vi ta det derfra, sier Johansen.

I Finnsnes Idrettslag applauderes treningsoppholdet av klubbledelsen.

– Det er en fantastisk mulighet for Andreas og TIL og vi legger selvsagt ingen hindringer i veien for at han skal trene med dem. Når han er ferdig i TIL kommer han tilbake til oss og trener fra 14. juli inn mot første seriekamp etter ferien 22. juli, sier Ivar Holand, daglig leder i Finnsnes til iTromsø.