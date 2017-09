Drømmekveld for Tromsø: Kjørte over medaljekandidat

TIL ydmyket Sarpsborg 08 på eget gress. 5-0-seieren er den største på Alfheim i Eliteserien siden 2013.

Tromsø-Sarpsborg 5–0

ALFHEIM (iTromsø): Ikke siden nettopp Sarpsborg 08 ble slått 5–0 12. mai 2013 har TIL vunnet like mye på Alfheim på øverste nivå. Da TIL var i 1.-divisjon i 2014 ble Hødd og Ull/Kisa slått med 5–0.

Disse tre poengene gjør at TIL nå er oppe på 21 poeng. Bare to poeng bak Sogndal og Kristiansund på kvalikplass og sikker plass.

De første minuttene av oppgjøret skulle på ingen måte varsle hva som skulle komme. Et litt reservepreget bortelag gjorde syv bytter fra forrige kamp, kanskje grunnet cupsemifinale kommende onsdag, og virket ikke særlig samkjørte.

TIL på sin side slet med å skape noe etablert offensivt spill de første minuttene.

Fire mål på 28 minutter

Så smalt det skikkelig for hjemmelaget. 13 minutter var spilt da Morten Gamst Pedersen slo igjennom Lasse Nilsen på venstrekanten. Innlegget ble klarert til corner. Hjørnesparket fra nevnte Gamst havnet på hodet til Simen Wangberg som headet ballen i det venstre hjørnet for keeper. Dermed 1–0 og en drømmestart for Gutan.

Det skulle bli enda bedre. Bare tre minutter senere sto det 2–0. Lasse Nilsen slo et innlegg fra venstre. Innlegget ble headet mot egen målstrek av en Sarpsborg-spiller. Keeper reddet, men på returen kriget Christian Landu-Landu inn ballen. Han har spilt over 91,5 timer og totalt 72 kamper for TIL uten mål – før denne scoringen endelig kom.

Kampfakta Eliteserien menn, 21. runde Alfheim stadion, søndag TIL 5 (4) Sarpsborg 08 0 (0) Mål: 1–0 (13) Simen Wangberg (Morten Gamst Pedersen), 2–0 (16) Christian Landu-Landu, 3–0 (26) Mushaga Bakenga (Thomas Lehne Olsen), 4–0 (41) Simen Wangberg (Morten Gamst Pedersen), 5–0 (59) Mikael Norø Ingebrigtsen Gult kort: Magnar Ødegaard, TIL, Tor Øivind Hovda, Andreas Albech, Sarpsborg 08. Sjanser: 7–1 Cornere: 3–1 Tilskuere: 3.116 Dommer: Dag Vidar Hafsås

Drømmekvelden skulle fortsette 10 minutter senere. Thomas Lehne Olsen kriget til seg ballen til høyre på midtbane. Alene satt han fart og passerte to motstandere før han spilte Mushaga Bakenga på åpent mål. TILs ferske spiss hadde en enkel jobb med å sette 3–0 i nettet.

På sjanse fem etter 41 minutter kom 4-0, foran tilskuere som nesten ikke trodde det de så. En dødball fra venstresiden ble slått inn av Morten Gamst Pedersen. Inne foran mål kom Wangberg i full fart og satte hodet til fra to meter. Noen minutter gikk lagene til pause og hjemmelaget fikk stående trampeklapp fra et ikke akkurat bortskjemt hjemmepublikum.

Fortsatte målfesten

Etter 57 minutter gikk Morten Gamst Pedersen av til fordel for Mikael Norø Ingebrigtsen. Sistnevnte skulle bruke bare to minutter på å sende TIL opp i 5–0. Han fikk tak i ballen på 16 meter og på halv volley traff han rent og kunne se ballen suse ned i hjørnet.

Den siste halvtimen ble mer jevnspilt, men med et selvsikkert TIL-lag i førersetet. Gutan kunne nok satt både etter og to mål til, men dette lover unektelig godt utover høsten. Odd torsdag på Alfheim blir neste mulighet for poeng.