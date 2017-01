Diskerud etter TIL-trening: – Jeg er blitt glad i Tromsø

I dag trente Mikkel Diskerud (26) med Tromsø-spillerne - og var imponert.

Styrkeøkten med TIL i kveld står «Mix» over. Torsdag morgen reiser han tilbake til Oslo.

Allerede har han en norsk lagkamerat i New York: Keeper Eirik Holmen Johansen.

– Det er mange unge her som tar steg hele tiden. Du ser at Ulrik (Yttergård Jenssen) har mye fotball i seg, sier Diskerud.

Det er flere nordmenn i Major League Soccer, som for eksempel Pa-Modou Kah og Vadim Demidov - som signerte for Minnesota United i dag. Kanskje kan en TIL-spiller ta samme retning en dag, som Joel Lindpere gjorde i 2010.

– Det kommer masse folk på kampene. I baseball- eller basketballkampene kan folk ta seg en pølse midt under kampen eller taste på mobilen. Men på fotballkampene er det full fokus med supportere som brøler og synger hele kampen, sier Diskerud.

Og er klar på at «soccer-interessen» er genuin i USA.

– Det er New York, da. Du får vært med på oppstarten av en helt ny klubb. Det var det som trigget meg skikkelig til å ta turen til New York. Jeg elsker fotball og hvis man kan være med på å gjøre det enda større sier i USA, så er det utrolig stort, sier Diskerud.

Foreløpig trives «Mix» særdeles godt i New York City - der han i følge VG Nett har en årslønn på drøyt 6 millioner kroner .

– Han har en kjæreste fra Tromsø, men lang avtale igjen (to år) med New York. Jeg tipper det er litt frem i tid, eventuelt. Man kan aldri utelukke noe som helst, men jeg tror ikke det kan skje snart.

– Tromsø er ikke det mest aktuelle her?

Han vil nok helst vil spille for gamleklubbene Rosenborg og Stabæk når han en dag vender hjem.

Hans kjæreste er Tromsø-jenta Mia Sjøthun. Spørsmålet er om den relasjonen kan bidra til at New York City-spilleren blir Tromsø IL-spiller en dag.

– De var ganske bra trent. Guttene har ikke bare ligget og solt seg i ferien. Jeg har blitt litt glad i Tromsø. Jeg har vært her på besøk ganske mange ganger, sier Diskerud til iTromsø.